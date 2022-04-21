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Экс-тренер сборной Англии будет ассистентом тен Хага в МЮ

Стив Макларен войдет в тренерский штаб нового наставника «Манчестер Юнайтед»

  • 21.04.2022 18:46
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Экс-тренер сборной Англии будет ассистентом тен Хага в МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Макларен

В тренерский штаб нового наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага войдет бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен. Предыдущим местом работы 60-летнего специалиста был КПР, который он возглавлял в 2018 – 2019 годах.

Макларен и тен Хаг уже работали вместе в 2008 – 2009 годах в «Твенте», но тогда ситуация была обратной: Макларен был главным тренером, а тен Хаг – его ассистентом.

Макларен ранее уже работал в «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера. В 1999 – 2001 годах он входил в тренерский штаб Алекса Фергюсона.

Источник — The Telegraph

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