Дерби Каунти Уэйна Руни досрочно вылетел из Чемпионшипа

Сегодня «Дерби Каунти», который возглавляет легендарный Уэйн Руни, в 43-м туре Чемпионшипа на выезде проиграл КПР со счетом 1:0.
Для «Дерби Каунти» это поражение означает досрочный вылет из Чемпионшипа. За три тура до финиша команда Руни идет предпоследней, 23-й, отставая от спасительного 21-го места на 10 очков.
Стоит отметить, что еще перед стартом сезона с «Дерби» сняли 21 очко из-за финансовых проблем клуба. Так или иначе, «Дерби» опускается в третий дивизион английского футбола впервые с 1985 года.
Источник — Sport.ua
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ну проблема в том что виноват тренер
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