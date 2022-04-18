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Дерби Каунти Уэйна Руни досрочно вылетел из Чемпионшипа

Команда потеряла шансы на спасение

  • 18.04.2022 20:52
  • 1110 просмотров
  • 2 комментария
Дерби Каунти Уэйна Руни досрочно вылетел из Чемпионшипа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Сегодня «Дерби Каунти», который возглавляет легендарный Уэйн Руни, в 43-м туре Чемпионшипа на выезде проиграл КПР со счетом 1:0.

Для «Дерби Каунти» это поражение означает досрочный вылет из Чемпионшипа. За три тура до финиша команда Руни идет предпоследней, 23-й, отставая от спасительного 21-го места на 10 очков.

Стоит отметить, что еще перед стартом сезона с «Дерби» сняли 21 очко из-за финансовых проблем клуба. Так или иначе, «Дерби» опускается в третий дивизион английского футбола впервые с 1985 года.

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Westwood., 18.04.2022 21:28
    +3
    так он в чем виноват что - 21 сделали я считаю руководство клуба ебланы
    ну проблема в том что виноват тренер
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    online
    Vitaliy88, 18.04.2022 21:33
    +1
    Як би не бездарне керівництво то нікуди б не вилітіли, біли б у середині таблиці. Удачі Руні в підняті команди до Чеспіоншиау знову, а там і до Прем'єр Ліги
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