Леонид БУРЯК: «Непонятно, почему Маркевич так относится к Динамо»

Легенда «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал резкие высказывания Мирона Маркевича в адрес руководства киевского клуба:
«К сожалению, не у всех наших функционеров присутствует стремление к единению украинской футбольной семьи в это сложное время. Это я о Мироне Маркевиче. После завершения довольно активной карьеры тренера он начал работать в Федерации футбола Украины. Мне непонятно, почему Мирон Богданович так относится к киевскому «Динамо», при первой же возможности, даже в нынешнее нелегкое время, старается «уколоть», «зацепить» киевский клуб.
А не лучше ли ему все свои усилия сейчас направить на нашу национальную сборную, которую 1 июня ожидает сложное испытание – матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 со сборной Шотландии. Тем более, у нашей главной команды страны проблем пока предостаточно.
Если Мирону Богдановичу почему-то не нравится «Динамо», его тренировочный процесс, его наставники и руководство клуба, мой совет – не смотреть игры с участием киевлян, просто выключать телевизор. А свои советы, пожелания и критические стрелы он может оставить при себе. Пусть бережет свою нервную систему, ведь его мнение не интересно ни руководству клуба, ни тренерам, ни болельщикам «бело-синих». «Динамо» и без него знает, что и когда ему делать, и в его подсказках не нуждается.
Лучше направьте, Мирон Богданович, свою неуемную энергию на то, как возродить былую популярность «Карпат», «Металлиста», «Днепра» - клубов, в которых вы работали и которые покинули нашу отечественную Премьер-лигу либо же вообще исчезли с футбольной карты. А ведь президенты этих клубов – Петр Дыминский, Александр Ярославский, Игорь Коломойский – создавали вам, главному тренеру, все условия для плодотворной работы. А где сейчас бразильцы Марлос и Жуниор Мораес, получившие украинское гражданство, чему в свое время вы активно способствовали?
В украинском футболе и так есть очень много проблем, которыми мог бы заняться этот специалист. Было бы у него желание этим заниматься, а не разгонять «зраду» и искать «подводные камни» там, где их априори быть не может».
Источник — Обозреватель
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мабуть Маркевич сподівався що справу замнуть, але її розслідували, наслідком чого стала дискваліфікація Металіста. Маркевич вийшов сухим із води, хоча ясно що без нього там не обійшлось. Але він затаїв злобу і образу на Суркіса вважаючи його винним у тому, що афери із договірними іграми виплили назовні. А такі афери Мирон мутив усе життя в футболі.
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