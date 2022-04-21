Шахтер Донецк: футбольный клуб, спасающийся от войны

Sport.ua продолжает знакомить своих читателей с авторскими текстами и заметками, выходящими в иностранной прессе на тему войны, которую проклятые рашисты развязали на территории Украины. На очереди – материал издания Deutsche Welle, в котором показан взгляд иностранных журналистов на современную историю донецкого «Шахтера», не имеющего возможности играть в родном городе с достаточно далекого 2014 года.

Последние восемь лет украинский футбольный гранд «Шахтер» (Донецк) был бездомным, ведя кочевой образ жизни в своей собственной стране. После полномасштабного российского вторжения будущее клуба, представляющего Донбасс, остается неясным.

Когда 24 февраля российская армия начала наступление на Украину, защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко спал рядом с женой и ребенком в Киеве.

«Я услышал взрывы за окном, и мы сразу вскочили», - вспоминает футболист сборной Украины. «Всю оставшуюся ночь мы провели в машине, пока не получили сообщение, что Киев атакован, и нам нужно уезжать».

В пасхальные выходные «Шахтер» должен был сыграть против киевского «Динамо». Всего два очка разделяли команды, занимавшие первые два места в таблице украинской Премьер-лиги, когда соревнование было приостановлено из-за вторжения, но сейчас никто из игроков об этом вообще не думает.

Вместо того, чтобы пытаться увеличить свое лидерство в чемпионской гонке, «Шахтер» проводит серию товарищеских матчей в рамках «Global Tour for Peace» («Глобального тура за мир», чтобы собрать деньги для украинской армии и жертв войны.

В первой игре, проиграв 0:1 лидеру греческой лиги «Олимпиакосу», Матвиенко и его товарищи по команде вышли на поле в футболках с названиями городов, принявших на себя основную тяжесть первого нападения россиян: Мариуполь, Ирпень, Гостомель, Николаев и другие.

ФК Шахтер

«Мы хотим, чтобы названия этих мест были известны во всем мире», - говорит Анатолий Трубин. «Я до сих пор не понимаю, как может происходить такая война в XXI веке, в которой люди гибнут каждый день – в стране, которую я люблю и где я вырос».

Тур продолжился еще одним поражением со счетом 0:1 от «Фенербахче» в Стамбуле во вторник, после чего последуют другие матчи, в том числе против «Хайдука» из Сплита, который состоится в Хорватии.

Но Матвиенко и вратарь Трубин привыкли к выездам. «Шахтер», как и еще одна известная команда УПЛ «Заря» из Луганска, играет вдали от дома с тех пор, как в 2014 году на востоке Донбасса разразилась война.

Мои мечты изменились

«Мне было 17 лет, и я только что вернулась поездом с летних каникул», - вспоминает Матвиенко. «На следующий день железнодорожной станции практически не было, и нас эвакуировали в другой город». Но станция была не единственной целью.

Стадион «Шахтера», совершенно новая «Донбасс Арена», профинансированный на сумму в 176 миллионов евро украинским олигархом и президентом клуба Ринатом Ахметовым, был открыт в 2009 году в присутствии бывшего президента Украины Виктора Ющенко и певицы Бейонсе. Это был пятизвездочный стадион УЕФА на Евро-2012, который собирал по 40 000 зрителей на трибунах в сезоне-2012/13.

Но он пострадал от обстрелов, когда в 2014 году начались боевые действия, как и недавно открытый Донецкий международный аэропорт, который стал ареной двух крупных сражений между украинскими войсками и прокремлевскими сепаратистами.

Что касается «Шахтера», то команда переехала на запад страны, играя перед примерно 7000 таких же изгнанных болельщиков сначала во Львове, а затем уже в Харькове. С 2018 года «Шахтер» играет в Киеве, где игроки жили и тренировались все это время. Но это не их дом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин (№ 81) и Николай Матвиенко (№ 22) выводят команду на благотворительный матч против «Олимпиакоса»

«Будучи подростком, я ходил на «Донбасс Арену», и я всегда мечтал сыграть на этом потрясающем стадионе», - признается Матвиенко. «Мы все верим, что однажды снова будем играть там в футбол».

«Мои мечты изменились», - говорит Трубин. «Я просто хочу, чтобы в Украину вернулся мир. А потом я хочу сыграть в Лиге чемпионов с «Шахтером» при полной «Донбасс Арене».

Человек, стоящий за Шахтером: Ринат Ахметов

Несмотря на трудности, донецкий «Шахтер» добился значительных успехов на поле, в том числе выиграл 13 чемпионских титулов в Украине, уступая по этому показателю только киевскому «Динамо», у которого 16 чемпионств.

В 2020 году кочевые «горняки», названные так в честь богатых месторождений угля на Донбассе, вышли в полуфинал Лиги Европы – соревнования, которое они выиграли в 2009 году, когда одолели в финале бременский «Вердер» и стали европейским триумфатором.

Своими успехами «Шахтер» во многом обязан одному человеку: владельцу Ринату Ахметову, бывшему профессиональному боксеру и одному из самых богатых людей Украины с состоянием в 7 миллиардов евро, который возглавил клуб в 1996 году. С тех пор он инвестировал в клуб более 1,5 миллиардов евро, спася «Шахтер» от банкротства и сделав его одним из элитных членов футбольной Европы.

При Ахметове «Шахтер» уделял особое внимание бразильским игрокам, потратив почти 300 миллионов евро на таких игроков, как Фернандиньо (сейчас в «Манчестер Сити»), Фред (сейчас в «Манчестер Юнайтед») и Дуглас Коста (позже выступавший за «Баварию» и «Ювентус»).

Мы больше не будем играть против российских команд

После российского вторжения 13 бразильцам, имеющим контракты с «Шахтером», удалось бежать из страны, некоторые из них провели две недели в подвале киевской гостиницы со своими семьями. Война изменила все.

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«Вчера скончался один из наших сотрудников, тренер молодежи», - сообщил практически в начале военных действий генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин. «Его убило осколком российского снаряда. Россия убивает украинцев. Прекратите это безумие!»

Помимо войны, смерти и разрушений, «Шахтеру» предстоит столкнуться с другими проблемами, как только – и если – будет восстановлен мир и футбол продолжится.

В начале марта ФИФА разрешила иностранным игрокам из Украины расторгнуть контракты и присоединиться к новым клубам на предстоящий сезон. Будет ли у «Шахтера» полный состав на следующую кампанию, пока неясно.

Однако ясно одно: «Нет, мы больше не будем играть против российских команд», - отмечает Матвиенко. «Мир должен понять, что это геноцид. Эти люди должны быть изолированы».