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СВИТОЛИНА: «80% россиян за войну. Почему они должны быть среди нас?»

Украинская теннисистка поддерживает отстранение россиян

  • 21.04.2022 16:29
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СВИТОЛИНА: «80% россиян за войну. Почему они должны быть среди нас?»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина обосновала свое выступление за отстранение российских теннисистов от соревнований:

«Когда идет геноцид украинцев, а они представляют свои страны, то мы должны знать, поддерживают ли они такие действия.

Ведь по статистике 80% россиян – возможно даже больше – поддерживают такие действия своего государства. Если это действительно так, почему они должны быть среди нас, среди наших коллег?

Нам важно, чтобы среди нас фактически не было убийц нашей страны. Хочется, чтобы все было сделано по максимуму. Но зная компанию WTA, они постоянно находят отговорки. Поэтому будем бороться до конца, мы готовы к этому».

Источник — Трибуна

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