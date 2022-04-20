Еще одни. WTA также осудила решение Уимблдона забанить россиян и белорусов

WTA следом за АТР негативно высказалась относительно решения Уимблдона не допустить к турниру российских и белорусских теннисистов:

«Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением о запрете отдельным спортсменам из россии и беларуси участвовать в предстоящих соревнованиях на траве в Великобритании.

Отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию из-за того, откуда они или из-за решений, принятых правительствами их стран».