Еще одни. WTA также осудила решение Уимблдона забанить россиян и белорусов

WTA следом за АТР негативно высказалась относительно решения Уимблдона не допустить к турниру российских и белорусских теннисистов:
«Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением о запрете отдельным спортсменам из россии и беларуси участвовать в предстоящих соревнованиях на траве в Великобритании.
Отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию из-за того, откуда они или из-за решений, принятых правительствами их стран».
Источник — WTA
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