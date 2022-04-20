Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Еще одни. WTA также осудила решение Уимблдона забанить россиян и белорусов

WTA также считает, что «спорт вне политики»

  • 20.04.2022 21:41
  • 1379 просмотров
  • 2 комментария
Еще одни. WTA также осудила решение Уимблдона забанить россиян и белорусов
© Getty Images/Global Images Ukraine

WTA следом за АТР негативно высказалась относительно решения Уимблдона не допустить к турниру российских и белорусских теннисистов:

«Мы очень разочарованы сегодняшним заявлением о запрете отдельным спортсменам из россии и беларуси участвовать в предстоящих соревнованиях на траве в Великобритании.

Отдельные спортсмены не должны подвергаться наказанию из-за того, откуда они или из-за решений, принятых правительствами их стран».

Источник — WTA

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Владимир Копяк, 20.04.2022 22:20
    +2
    ,А что, были люди, которые верили в порядочность этих организаций? Организации, которые многие годы знали и покрывали расейских спортсменов-теннисистов, которые сидели на допинге и выигрывали многие турниры благодаря приему запрещенных препаратав. А английци - супер молодци, так держать!
    Ссылка
    online
    Spectra, 20.04.2022 21:46
    +2
    П.здец от них я не ожидал...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности