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АТР осудил решение Уимблдона о недопуске россиян и белорусов

Организация выступила со своим заявлением

  • 20.04.2022 20:08
  • 454 просмотра
  • 3 комментария
АТР осудил решение Уимблдона о недопуске россиян и белорусов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) прокомментировала решение органищаторов Уимблдона не допускать к участию в турнире теннисистов из россии и беларуси:

«Наш вид спорта гордится тем, что работает на фундаментальных принципах справедливости, где игроки представлены в первую очередь как личности, которые борются за титулы на турнирах и места в рейтинге ATP. Мы считаем это одностороннее решение LTA и Уимблдона несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса.

Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP. Важно подчеркнуть, что игрокам из россии и беларуси по-прежнему будет разрешено выступать на турнирах ATP под нейтральным флагом».

Источник — ATP Tour

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Serhii P., 20.04.2022 20:15 (изменен)
    +2
    ATP - уроди!
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    online
    Spectra, 20.04.2022 20:26
    +1
    Нет слов...
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    online
    PETP0, 20.04.2022 20:28
    0
    Гнд0ни!
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