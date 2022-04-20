АТР осудил решение Уимблдона о недопуске россиян и белорусов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) прокомментировала решение органищаторов Уимблдона не допускать к участию в турнире теннисистов из россии и беларуси:
«Наш вид спорта гордится тем, что работает на фундаментальных принципах справедливости, где игроки представлены в первую очередь как личности, которые борются за титулы на турнирах и места в рейтинге ATP. Мы считаем это одностороннее решение LTA и Уимблдона несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса.
Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP. Важно подчеркнуть, что игрокам из россии и беларуси по-прежнему будет разрешено выступать на турнирах ATP под нейтральным флагом».
Источник — ATP Tour
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