АТР осудил решение Уимблдона о недопуске россиян и белорусов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) прокомментировала решение органищаторов Уимблдона не допускать к участию в турнире теннисистов из россии и беларуси:

«Наш вид спорта гордится тем, что работает на фундаментальных принципах справедливости, где игроки представлены в первую очередь как личности, которые борются за титулы на турнирах и места в рейтинге ATP. Мы считаем это одностороннее решение LTA и Уимблдона несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса.

Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP. Важно подчеркнуть, что игрокам из россии и беларуси по-прежнему будет разрешено выступать на турнирах ATP под нейтральным флагом».