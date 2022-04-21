Аллегри уволят? Ювентус хочет пригласить Зидана

Массимилиано Аллегри может быть уволен с поста главного тренера «Ювентуса» в конце нынешнего сезона. Результаты команды в нынешнем сезоне разочаровывают руководство.

В качестве кандидата на замену Аллегри рассматривается Зинедин Зидан. По информации итальянских СМИ, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли намерен пригласить Зидана в Турин на матч «Ювентус» - «Венеция», который состоится 1 мая.

В 1996 – 2001 годах Зидан выступал за «Ювентус» в качестве игрока. Ранее сообщалось о том, что во французском тренере заинтересован ПСЖ.