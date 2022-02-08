Зидан летом может возглавить ПСЖ и подписать в клуб Роналду

Экс-тренер «Реала» вскоре вернется к работе

  • 08.02.2022 03:56
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Зидан летом может возглавить ПСЖ и подписать в клуб Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный французский тренер Зинедин Зидан, скорее всего, этим летом возглавит ПСЖ.

Действующий наставник парижан Маурисио Почеттино покинет клуб. Об этом утверждает ряд источников.

Ожидается, что Зидан готов принять ПСЖ после ухода Почеттино. Первым требованием французского специалист будет подписание во французский клуб Криштиану Роналду.

Зидан и Роналду работали вместе в «Реале». Сам португалец не против покинуть «Манчестер Юнайтед», ведь его не устраивает текущее положение клуба.

Ранее сообщалось, что пригласив Зидана боссы ПСЖ надеются удержать в клубе Килиана Мбаппе.

Источник — Daily Mirror

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