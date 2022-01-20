ПСЖ нашел способ удержать Мбаппе в клубе

ПСЖ продолжает искать способы удержать в клубе Килиана Мбаппе, чей контракт истекает в конце текущего сезона.

Клуб хочет назначить на пост главного тренера Зинедина Зидана и дать ему широкие полномочия. В ПСЖ надеются, что это убедит Мбаппе остаться в клубе.

Ранее сообщалось о том, что переговоры между Мбаппе и ПСЖ по новому контракту продвигаются успешно.