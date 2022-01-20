ПСЖ нашел способ удержать Мбаппе в клубе

ПСЖ продолжает искать способы удержать в клубе Килиана Мбаппе, чей контракт истекает в конце текущего сезона.
Клуб хочет назначить на пост главного тренера Зинедина Зидана и дать ему широкие полномочия. В ПСЖ надеются, что это убедит Мбаппе остаться в клубе.
Ранее сообщалось о том, что переговоры между Мбаппе и ПСЖ по новому контракту продвигаются успешно.
Источник — Twitter
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