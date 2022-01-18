Останется в Париже? Переговоры ПСЖ по новому контракту Мбаппе продвигаются

ПСЖ продолжает попытки удержать в клубе Килиана Мбаппе, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона. В последнее время парижский клуб заметно продвинулся в переговорах.
ПСЖ предложил Мбаппе краткосрочный контракт. И, по информации СМИ, форвард готов принять такое предложение.
Подписание нового контракта не гарантирует, что летом Мбаппе не перейдет в «Реал». Но при этом дает ПСЖ гарантии того, что они не потеряют игрока свободным агентом.
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 19 голов и 15 ассистов в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Источник — ESPN
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