ПСЖ предложит Мбаппе краткосрочный контракт

ПСЖ продолжает попытки избежать потери Килиана Мбаппе в качестве свободного агента. Контракт 23-летнего форварда истекает в конце текущего сезона.

ПСЖ готов предложить Мбаппе крупный контракт на два года, чтобы удержать игрока или, по крайней мере, не потерять его свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 18 голов и 15 ассистов в 26 матчах за ПСЖ во всех турнирах.