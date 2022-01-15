ПСЖ предложит Мбаппе краткосрочный контракт

ПСЖ продолжает попытки избежать потери Килиана Мбаппе в качестве свободного агента. Контракт 23-летнего форварда истекает в конце текущего сезона.
ПСЖ готов предложить Мбаппе крупный контракт на два года, чтобы удержать игрока или, по крайней мере, не потерять его свободным агентом.
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 18 голов и 15 ассистов в 26 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Источник — Téléfoot
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.