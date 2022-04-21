В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» в гостях обыграл «Челси» со счетом 4:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.