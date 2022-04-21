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25-й тур
Челси
2 : 4
Арсенал
20.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Челси – Арсенал – 2:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 21.04.2022 08:14
  • 205 просмотров
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Челси – Арсенал – 2:4. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 25-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» в гостях обыграл «Челси» со счетом 4:2.

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
57' ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
32' ГОЛ ! Мяч забил Сезар Аспиликуэта (Челси).
27' ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
17' ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
13' ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).

Источник — Setanta Sports Ukraine

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