Джокович не поддержал решение не пускать на Уимблдон россиян и беларусов

Новак Джокович прокомментировал решение организаторов Уимблдона не допускать к участию в турнире игроков из россии и беларуси.



«Я всегда буду среди первых, кто осудит войну. Как ребенок войны я знаю, какую она оставляет эмоциональную травму. Мы, в Сербии, знаем, что происходило в 1999 году. Всегда страдают обычные люди, у нас было много войн на Балканах. Но должен сказать - я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается», - сказал Джокович.

Напомним, что украинские теннисисты обратились к руководству WTA, ATP и ITF не допускать россиян и беларусов к турнирам пока они не выскажут свое мнение о войне Украине.

Организаторы Уимблдона приняли решение не допускать на турнир игроков из россии и беларуси.