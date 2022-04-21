Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Джокович не поддержал решение не пускать на Уимблдон россиян и беларусов

Первая ракетка мира прокомментировал решение организаторов Уимблдона

  • 21.04.2022 03:02
  • 176 просмотров
  • 1 комментарий
Джокович не поддержал решение не пускать на Уимблдон россиян и беларусов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новак Джокович прокомментировал решение организаторов Уимблдона не допускать к участию в турнире игроков из россии и беларуси.

«Я всегда буду среди первых, кто осудит войну. Как ребенок войны я знаю, какую она оставляет эмоциональную травму. Мы, в Сербии, знаем, что происходило в 1999 году. Всегда страдают обычные люди, у нас было много войн на Балканах. Но должен сказать - я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается», - сказал Джокович.

Напомним, что украинские теннисисты обратились к руководству WTA, ATP и ITF не допускать россиян и беларусов к турнирам пока они не выскажут свое мнение о войне Украине.

Организаторы Уимблдона приняли решение не допускать на турнир игроков из россии и беларуси.

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир, 21.04.2022 03:16
    0
     Мудило , і твій папашка- комуняка сербська таке ж гімно.
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