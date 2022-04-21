Джокович не поддержал решение не пускать на Уимблдон россиян и беларусов

Новак Джокович прокомментировал решение организаторов Уимблдона не допускать к участию в турнире игроков из россии и беларуси.
«Я всегда буду среди первых, кто осудит войну. Как ребенок войны я знаю, какую она оставляет эмоциональную травму. Мы, в Сербии, знаем, что происходило в 1999 году. Всегда страдают обычные люди, у нас было много войн на Балканах. Но должен сказать - я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается», - сказал Джокович.
Напомним, что украинские теннисисты обратились к руководству WTA, ATP и ITF не допускать россиян и беларусов к турнирам пока они не выскажут свое мнение о войне Украине.
Организаторы Уимблдона приняли решение не допускать на турнир игроков из россии и беларуси.
Источник — Большой теннис Украины
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