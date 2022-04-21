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Марта КОСТЮК: «Украине нужны мир и свобода, за которые мы сейчас умираем»

Украинская теннисистка - об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона

  • 21.04.2022 00:08
  • 97 просмотров
  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Украине нужны мир и свобода, за которые мы сейчас умираем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Марта Костюк в твиттере отреагировала на высказывания австралийского теннисиста Джона Миллмана, который написал, что лучше бы Уимблдон отдал всю прибыль Украине, чем отстранял теннисистов из России и Беларуси. При этом Миллман затем добавил, что полностью поддерживает Украину и надеется на победу в войне против оккупантов.

«Украине нужен мир и свобода, за которые мы сейчас умираем. Не деньги. Каждый, кто считает, что такое решение нацеливается на лично на игроков, достаточно эгоистичным.

Игроки представляют собой большую часть пропаганды и большой пример для своих поклонников. Молчание – это измена.

Как видим, Уимблдон, безусловно, не получил никакой выгоды и сталкивается с множеством трудностей. Ничего личного, но надеюсь, другие турниры будут действовать так же. Если игроки не говорят», – написала Марта Костюк.

Отметим, что Марта Костюк вместе с другими украинскими теннисистами выступила за то, чтобы WTA, ATP и ITF отстранили теннисистов из россии и белоруссии в случае их поддержки войны против Украины.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 21.04.2022 01:22 (изменен)
    0
    Марта, с нетерпением ждём тебя на корте, мы все тебя очень любим.
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