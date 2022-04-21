Марта КОСТЮК: «Украине нужны мир и свобода, за которые мы сейчас умираем»

Марта Костюк в твиттере отреагировала на высказывания австралийского теннисиста Джона Миллмана, который написал, что лучше бы Уимблдон отдал всю прибыль Украине, чем отстранял теннисистов из России и Беларуси. При этом Миллман затем добавил, что полностью поддерживает Украину и надеется на победу в войне против оккупантов.

«Украине нужен мир и свобода, за которые мы сейчас умираем. Не деньги. Каждый, кто считает, что такое решение нацеливается на лично на игроков, достаточно эгоистичным.

Игроки представляют собой большую часть пропаганды и большой пример для своих поклонников. Молчание – это измена.

Как видим, Уимблдон, безусловно, не получил никакой выгоды и сталкивается с множеством трудностей. Ничего личного, но надеюсь, другие турниры будут действовать так же. Если игроки не говорят», – написала Марта Костюк.

Отметим, что Марта Костюк вместе с другими украинскими теннисистами выступила за то, чтобы WTA, ATP и ITF отстранили теннисистов из россии и белоруссии в случае их поддержки войны против Украины.