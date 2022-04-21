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33-й тур
Осасуна
1 : 3
Реал Мадрид
20.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ла Лига. Реал обыграл Осасуну, Бензема не забил два пенальти

Мадридский клуб еще ближе к чемпионству

  • 21.04.2022 00:29
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Ла Лига. Реал обыграл Осасуну, Бензема не забил два пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде обыграл «Осасуну» - 3:1. Победа команды Карло Анчелотти могла бы быть разгромной, но на 52-й и 59-й минутах Карим Бензема дважды не реализовал пенальти.

«Осасуна» - «Реал» - 1:3
Голы: Будимир 13 – Алаба 12, Асенсио 45, Лукас Васкес 90+6

За 5 туров до финиша «Реал» лидирует с 17-очковым преимуществом над «Атлетико» Мадрид. Однако чемпионство «Сливочные» пока что не оформили: у «Барселоны», которая отстает на 18 очков, еще два матча в запасе.

Ранее «Атлетико» потерял очки в матче с «Гранадой».

Источник — Sport.ua

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