Ла Лига. Реал обыграл Осасуну, Бензема не забил два пенальти

В матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде обыграл «Осасуну» - 3:1. Победа команды Карло Анчелотти могла бы быть разгромной, но на 52-й и 59-й минутах Карим Бензема дважды не реализовал пенальти.

«Осасуна» - «Реал» - 1:3

Голы: Будимир 13 – Алаба 12, Асенсио 45, Лукас Васкес 90+6

За 5 туров до финиша «Реал» лидирует с 17-очковым преимуществом над «Атлетико» Мадрид. Однако чемпионство «Сливочные» пока что не оформили: у «Барселоны», которая отстает на 18 очков, еще два матча в запасе.

Ранее «Атлетико» потерял очки в матче с «Гранадой».