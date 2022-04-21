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33-й тур
Осасуна
1 : 3
Реал Мадрид
20.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Осасуна – Реал – 1:3. Как Бензема не забил 2 пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Испании

  • 21.04.2022 01:15
  • 173 просмотра
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Осасуна – Реал – 1:3. Как Бензема не забил 2 пенальти. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях обыграл «Осасуну» со счетом 3:1.

Для хозяев гол забил Анте Будимир. А у «Реала» отличились Давид Алаба, Марко Асенсио и Лукас Васкес.

Форвард «сливочных» Карим Бензема не забил два пенальти во втором тайме, оба раза на высоте был вратарь «Осасуны» Серхио Эррера.

«Реал» оторвался от группы преследователей на 17 очков и буквально в следующем матче может оформить чемпионство.

Лига 1. 33-й тур

Осасуна – Реал – 1:3

Голы:  Будимир, 13 – Алаба, 12, Асенсио, 45, Васкес, 90.

Нереализованные пенальти: Бензема, 52. Бензема, 59.

Осасуна: Эррера, Видаль, Гарсия, Хосе Анхель (Ойер, 68), Эрнандес, Монкайола, Брашанац (Торрес, 79), Гарсия (Санчес, 46), Авила (Барберо, 86), Будимир, Мартинес (Барха, 68)

Реал: Куртуа, Эдер Милитау, Алаба (Карвахаль, 46), Начо, Вальверде, Себальос (Кроос, 71), Камавинга (Иско, 73), Бензема, Асенсио, Васкес, Родриго (Винисиус Жуниор, 90).

Предупреждения: Брашанац, 44 – Камавинга, 5, Эдер Милитау, 60, Начо, 62.

Судья: Бенгоэчеа (Испания)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Алаба, 12 мин.

ГОЛ! 1:1. Будимир, 13 мин.

ГОЛ! 1:2. Асенсио, 45 мин.

ГОЛ! 1:3. Васкес, 90 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
44' ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
14' ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
12' ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Реал Мадрид).

Источник — Sport.ua

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