В матче 33-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях обыграл «Осасуну» со счетом 3:1.
Для хозяев гол забил Анте Будимир. А у «Реала» отличились Давид Алаба, Марко Асенсио и Лукас Васкес.
Форвард «сливочных» Карим Бензема не забил два пенальти во втором тайме, оба раза на высоте был вратарь «Осасуны» Серхио Эррера.
«Реал» оторвался от группы преследователей на 17 очков и буквально в следующем матче может оформить чемпионство.
Лига 1. 33-й тур
Осасуна – Реал – 1:3
Голы: Будимир, 13 – Алаба, 12, Асенсио, 45, Васкес, 90.
Нереализованные пенальти: Бензема, 52. Бензема, 59.
Осасуна: Эррера, Видаль, Гарсия, Хосе Анхель (Ойер, 68), Эрнандес, Монкайола, Брашанац (Торрес, 79), Гарсия (Санчес, 46), Авила (Барберо, 86), Будимир, Мартинес (Барха, 68)
Реал: Куртуа, Эдер Милитау, Алаба (Карвахаль, 46), Начо, Вальверде, Себальос (Кроос, 71), Камавинга (Иско, 73), Бензема, Асенсио, Васкес, Родриго (Винисиус Жуниор, 90).
Предупреждения: Брашанац, 44 – Камавинга, 5, Эдер Милитау, 60, Начо, 62.
Судья: Бенгоэчеа (Испания)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Алаба, 12 мин.
ГОЛ! 1:1. Будимир, 13 мин.
ГОЛ! 1:2. Асенсио, 45 мин.
ГОЛ! 1:3. Васкес, 90 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Васкес (Реал Мадрид).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Асенсио (Реал Мадрид).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.