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Сельта
0 : 2
Хетафе
20.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ла Лига. Атлетико потерял очки в матче с Гранадой

«Хетафе» на выезде обыграл «Сельту»

  • 20.04.2022 23:09
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Ла Лига. Атлетико потерял очки в матче с Гранадой
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги. «Атлетико» дома не смог справиться с защитой «Гранады», а «Хетафе» на выезде благодаря дублю Борхи Майораля обыграл «Сельту».

«Атлетико» - «Гранада» - 0:0

«Сельта» - «Хетафе» - 0:2
Голы: Майораль 23, 61

Несмотря на потерю очков, остается вторым в турнирной таблице Ла Лиги с 61 очком в активе. Однако по потерянным очкам команда Диего Симеоне уступает «Барселоне» и «Севилье».

Источник — Sport.ua

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