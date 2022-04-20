Ла Лига. Атлетико потерял очки в матче с Гранадой

Состоялись два матча в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги. «Атлетико» дома не смог справиться с защитой «Гранады», а «Хетафе» на выезде благодаря дублю Борхи Майораля обыграл «Сельту».
«Атлетико» - «Гранада» - 0:0
«Сельта» - «Хетафе» - 0:2
Голы: Майораль 23, 61
Несмотря на потерю очков, остается вторым в турнирной таблице Ла Лиги с 61 очком в активе. Однако по потерянным очкам команда Диего Симеоне уступает «Барселоне» и «Севилье».
Источник — Sport.ua
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