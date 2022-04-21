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33-й тур
Анже
0 : 3
ПСЖ
20.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лига 1. ПСЖ разгромил Анже, но еще не стал чемпионом

Празднование титула в Париже откладывается

  • 21.04.2022 00:16
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Лига 1. ПСЖ разгромил Анже, но еще не стал чемпионом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще 5 матчей в рамках 33-го тура французской Лиги 1. ПСЖ на выезде разгромил «Анже» 3:0, но победа «Марселя» не позволила парижанам досрочно оформить чемпионство.

«Анже» - ПСЖ – 0:3
Голы: Мбаппе 28, Рамос 45+1, Маркиньос 77
Удаление: Мишю 90+1 (ПСЖ)

«Брест» - «Лион» - 2:1
Голы: Мунье 27, Кардона 74 – Дембеле 72

«Ланс» - «Монпелье» - 2:0
Голы: Кошта 37, Ганаго 75

«Марсель» - «Нант» - 3:2
Голы: Пайет 39, 55, Харит 75 – Жиротто 26, Коко 41

«Страсбург» - «Ренн» - 2:1
Голы: Диалло 4, Ажорк 77 – Террье 54

Источник — Sport.ua

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