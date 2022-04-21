Лига 1. ПСЖ разгромил Анже, но еще не стал чемпионом

Состоялись еще 5 матчей в рамках 33-го тура французской Лиги 1. ПСЖ на выезде разгромил «Анже» 3:0, но победа «Марселя» не позволила парижанам досрочно оформить чемпионство.
«Анже» - ПСЖ – 0:3
Голы: Мбаппе 28, Рамос 45+1, Маркиньос 77
Удаление: Мишю 90+1 (ПСЖ)
«Брест» - «Лион» - 2:1
Голы: Мунье 27, Кардона 74 – Дембеле 72
«Ланс» - «Монпелье» - 2:0
Голы: Кошта 37, Ганаго 75
«Марсель» - «Нант» - 3:2
Голы: Пайет 39, 55, Харит 75 – Жиротто 26, Коко 41
«Страсбург» - «Ренн» - 2:1
Голы: Диалло 4, Ажорк 77 – Террье 54
Источник — Sport.ua
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