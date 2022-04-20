Лига 1. Ассист от Игнатенко, победа Монако

Состоялись 5 матчей в рамках 33-го тура французской Лиги 1. Хавбек «Бордо» Даниил Игнатенко отличился ассистом в матче с «Сент-Этьеном», матч завершился вничью 2:2.
«Лилль» проиграл «Реймсу», минимальные победы одержали «Лорьян», «Монако» и «Клермон».
«Бордо» - «Сент-Этьен» - 2:2
Голы: Мара 16, Онана 23 – Буанга 33, Норден 65
«Лорьян» - «Мец» - 1:0
Гол: Уаттара 90+4
«Монако» - «Ницца» - 1:0
Гол: Головин 45+2
«Реймс» - Лилль» - 2:1
Голы: Манетзи 32, Абдельхамид 90+2 – Санчеш 57
«Труа» - «Клермон» - 0:1
Гол: Байо 88
Источник — Sport.ua
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