Игнатенко отличился первым результативным действием за Бордо

Сегодня украинский полузащитник Даниил Игнатенко вышел в основе «Бордо» на матч Лиги 1 против «Сент-Этьена». А уже на 16-й минуте украинец отличился голевой передачей на Секу Мари.

Это первое результативное действие для Игнатенко в составе «Бордо». Он перешел в клуб на правах аренды в январе. Матч против «Сент-Этьена» - восьмой для него в Лиге 1.