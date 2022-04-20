ПСЖ хочет избавиться от Рамоса

Руководство ПСЖ хочет летом избавиться от Серхио Рамос. Это связано с тем, что 36-летний испанский защитник получает очень высокую зарплату, и при этом большую часть нынешнего сезона проводит в лазарете.

Контракт Рамоса с ПСЖ действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел всего 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Ранее Рамос заявлял, что планирует выступать еще 5 лет.

Желание избавиться от Рамоса – часть плана ПСЖ по масштабной чистке состава. Летом команду покинут все аргентинцы, кроме Лионеля Месси.