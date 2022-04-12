Рамос готов играть еще 5 лет

Центральный ПСЖ Серхио Рамос заявил о желании выступать на высоком уровне еще несколько лет. 36-летний футболист чувствует себя отлично в физическом плане.

«Я хотел бы выступать на высоком уровне еще четыре-пять лет, а затем получить другой опыт. У меня еще два года по контракту с ПСЖ, и я постараюсь, чтобы их стало три. Потом посмотрим. Пока в физическом плане все в порядке. Думаю, могу сосредоточиться на своей цели», — цитирует Рамоса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Рамос перешел в ПСЖ из «Реала» летом 2021 года на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт. В текущем сезоне испанец провел за парижан 7 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Рамос не хочет покидать ПСЖ.