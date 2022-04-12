УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Рамос готов играть еще 5 лет

Защитник ПСЖ заявил, что находится в отличной форме

  • 12.04.2022 01:53
  • 90 просмотров
  • 0 комментариев
Рамос готов играть еще 5 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный ПСЖ Серхио Рамос заявил о желании выступать на высоком уровне еще несколько лет. 36-летний футболист чувствует себя отлично в физическом плане.

«Я хотел бы выступать на высоком уровне еще четыре-пять лет, а затем получить другой опыт. У меня еще два года по контракту с ПСЖ, и я постараюсь, чтобы их стало три. Потом посмотрим. Пока в физическом плане все в порядке. Думаю, могу сосредоточиться на своей цели», — цитирует Рамоса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Рамос перешел в ПСЖ из «Реала» летом 2021 года на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт. В текущем сезоне испанец провел за парижан 7 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Рамос не хочет покидать ПСЖ.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности