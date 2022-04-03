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Серхио Рамос не хочет покидать ПСЖ

Испанец готов и дальше играть в Париже

  • 03.04.2022 11:24
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Серхио Рамос не хочет покидать ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Серхио Рамос решительно настроен остаться в ПСЖ.

Испанский футболист осознает, что он не оправдал ожиданий французской команды из-за постоянных проблем с травмами. Рамоса уже связывали с уходом из клуба, а MLS называли возможным местом назначения.

RMC Sport утверждает, что футболист не готов сдаваться и планирует остаться в ПСЖ еще как минимум на один сезон.

В текущем сезоне Рамос сыграл всего в 5 матчах во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с парижанами действует до лета 2023 года.

Источник — RMC Sport

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