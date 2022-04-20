Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

СИДОРЧУК: «Матч Динамо мог быть первой радостной эмоцией за два месяца»

Капитан киевского клуба – о серии благотворительных встреч с европейскими клубами

  • 20.04.2022 13:35
  • 238 просмотров
  • 0 комментариев
СИДОРЧУК: «Матч Динамо мог быть первой радостной эмоцией за два месяца»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, в каком состоянии выходил на поле на благотворительные матчи.
 
- Понятно, что с самого начала было тяжело. Нужно было разобраться у себя в голове, сложно нравственно выходить на такие игры, понимая, что идет война. Ты выходишь играть в футбол – это сложно. Конечно, не так, как нашим военным, которые за нас воюют, но все же.
 
В Польше на стадионе людям было комфортно, это могла быть у них одна единственная положительная эмоция за последние два месяца, – сказал Сидорчук.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности