СИДОРЧУК: «Матч Динамо мог быть первой радостной эмоцией за два месяца»

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал, в каком состоянии выходил на поле на благотворительные матчи.



- Понятно, что с самого начала было тяжело. Нужно было разобраться у себя в голове, сложно нравственно выходить на такие игры, понимая, что идет война. Ты выходишь играть в футбол – это сложно. Конечно, не так, как нашим военным, которые за нас воюют, но все же.



В Польше на стадионе людям было комфортно, это могла быть у них одна единственная положительная эмоция за последние два месяца, – сказал Сидорчук.