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Леся Цуренко – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Стамбуле

  • 20.04.2022 13:24
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Леся Цуренко – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В среду украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.
 
В первом круге украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№87 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Линетт – Путинцева, ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка выиграла один матч.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против шестой сеяной Айлы Томлянович из Австралии (№41 WTA).

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Источник — Sport.ua

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