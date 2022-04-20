Леся Цуренко – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Стамбуле.



В первом круге украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№87 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Линетт – Путинцева, ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка выиграла один матч.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против шестой сеяной Айлы Томлянович из Австралии (№41 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА