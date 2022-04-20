Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Алексей АНДРОНОВ: «Убеждать россиян бесполезно»

Известный комментатор считает, что обращаться к российскому спорту смысла нет

  • 20.04.2022 12:48
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Алексей АНДРОНОВ: «Убеждать россиян бесполезно»
© globallookpress.com. Алексей Андронов

Российский комментатор Алексей Андронов рассказал, почему молчат российские спортсмены о нападении на Украину.

— Не все молчат. Смолов написал («Нет войне!, — прим.). Также это написали Василий Березуцкий и Соболев, но он потом удалил. Я так понимаю, ему приказали это сделать. Карпин изначально вызвал Смолова на потешную игру сборной с молодежкой, а потом он внезапно со списка исчез. По этому поводу придумали странную отговорку, что у него ОРВИ, хотя перед этим он хорошо отыграл за Динамо, выйдя на замену. В эту причину его отсутствия никто не поверил. 

Также высказалась наша знаменитая волейболистка Катя Гамова. Биатлонистка Лариса Куклина. Даже Овечкин, пусть и в витиеватой форме, но обозначил свою позицию. 

— Но это мало среди общего количества российских спортсменов.
— Большинство спортсменов инфантильны, они даже не пытаются включать голову. За них с детства всё решают родители, агенты, тренеры. Их интересуют деньги, хорошие машины, красивые девочки.

Есть, конечно, и убежденные сторонники политики Путина, прежде всего это Карякин и Поветкин. Россия к тому же так устроена, что никто ни на чьи слова не обратит внимания.

— Получается, убеждать россиян бесполезно?
— Бесполезно! Единственное чего можно добиться, что ты окажешься в одной камере с Навальным. Судите сами, у нас против выступил Борис Гребенщиков. К чему это привело? Депутаты его сразу начали чуть ли не в открытую называть государственным изменником. Убедить могут только истории вроде интервью Зеленского для российских СМИ. Но человек сам должен открыть глаза и это увидеть.

— Наши коллеги звонили Газзаеву и Семину, которые долгое время работали в Украине, но они отказались давать интервью. Почему они молчат насчет войны?
— Я думаю, им просто нечего сказать. Это касается не только их. Есть большой пласт людей, которые полтора месяца пребывают в таком замешательстве, что ничего не могут сказать.

Источник — FanDay

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