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Сборная Украины U-17 стартует в элитном раунде отбора Евро-2022

Главный тренер команды Олег Кузнецов собрал за границей лучших игроков

  • 20.04.2022 02:20
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Сборная Украины U-17 стартует в элитном раунде отбора Евро-2022
© УАФ

Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2005 года рождения) 20 апреля стартуют в элит-раунде квалификации Евро-2022 U-17, который пройдет в Италии.

Главный тренер команды Олег Кузнецов собрал за границей лучших игроков Украины в этом возрасте.

20 апреля в городе Поджибонси Украина проведет стартовый поединок с Косово, 23 апреля команда в Колле-ди-Валь-д'Эльсе сыграет с Польшей, а 26 апреля – в Сиене с Италией. Сине-желтым надо занять первое или второе место (но при второй позиции иметь показатели лучше чем у Венгрии в другой группе).

Состав юношеской сборной Украины U17

  • Вратари – Давид Фесюк («Хайдук» Хорватия), Владислав Кравец («Шахтер» Донецк).
  • Защитники – Даниил Белоконь, Егор Сизонюк, Алексей Гусев, Назар Балаба (все – «Динамо» Киев), Николай Огарков, Марьян Бац (оба – «Шахтер» Донецк), Степан Лысенко (ДВУФК «Днепр»).
  • Полузащитники - Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин, Андрей Маткевич, Евгений Микитюк, Максим Василец (все – «Динамо» Киев), Евгений Янович, Максим Деркач, Александр Якименко (все – «Шахтер» Донецк).
  • Нападающие – Никита Дзень («Динамо» Киев), Андрей Фирман («Ювентус» Италия), Влад Нагрудный («Милан» Италия).

Элитный раунд отбора Евро-2022 U-17

Группа 6

1-й тур, 20.04.2022

  • 13:00. Косово – Украина
  • 16:00. Италия – Польша

2-й тур, 23.04.2022

  • 13:00. Украина – Польша
  • 16:00. Италия – Косово

3-й тур, 26.04.2022

  • 16:00. Украина – Италия
  • 16:00. Польша – Косово

Подопечные Олега Кузнецова при преодолении элит-раунда отбора в группе 6 с первого места будут выступать в квартете А вместе с Израилем, Германией и Люксембургом. Если же украинцы займут второе место в своей четверке квалификации, то они могут попасть в группу В во Францию, Нидерланды и Болгарию. Но для этого им нужно будет показать лучший результат, чем у Венгрии, занявшей второе место в группе 1 с одним золотым очком и разницей мячей –2.

Финальный турнир Евро-2022 U-17

Финальный турнир будет проходить с 16 мая по 1 июня 2022 года в Израиле.

  • Группа А: Израиль, Германия, победитель группы 6, Люксембург.
  • Группа B: Франция, Нидерланды, Болгария, Венгрия или вторая команда группы 6.
  • Группа C: Сербия, Испания, Турция, Бельгия.
  • Группа D: Дания, Португалия, Шотландия, Швеция.

По две лучшие сборные каждой группы выйдут в четвертьфинал.

  • Групповой этап: 1 тур: 16/17 мая, 2 тур: 19/20 мая, 3 тур: 22/23 мая
  • Четвертьфиналы: 25/26 мая. Полуфиналы: 29 мая. Финал: 1 июня.

Источник — Sport.ua

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