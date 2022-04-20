Сборная Украины U-17 стартует в элитном раунде отбора Евро-2022

Юношеская сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2005 года рождения) 20 апреля стартуют в элит-раунде квалификации Евро-2022 U-17, который пройдет в Италии.

Главный тренер команды Олег Кузнецов собрал за границей лучших игроков Украины в этом возрасте.

20 апреля в городе Поджибонси Украина проведет стартовый поединок с Косово, 23 апреля команда в Колле-ди-Валь-д'Эльсе сыграет с Польшей, а 26 апреля – в Сиене с Италией. Сине-желтым надо занять первое или второе место (но при второй позиции иметь показатели лучше чем у Венгрии в другой группе).

Состав юношеской сборной Украины U17

Вратари – Давид Фесюк («Хайдук» Хорватия), Владислав Кравец («Шахтер» Донецк).

Защитники – Даниил Белоконь, Егор Сизонюк, Алексей Гусев, Назар Балаба (все – «Динамо» Киев), Николай Огарков, Марьян Бац (оба – «Шахтер» Донецк), Степан Лысенко (ДВУФК «Днепр»).

Полузащитники - Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин, Андрей Маткевич, Евгений Микитюк, Максим Василец (все – «Динамо» Киев), Евгений Янович, Максим Деркач, Александр Якименко (все – «Шахтер» Донецк).

Нападающие – Никита Дзень («Динамо» Киев), Андрей Фирман («Ювентус» Италия), Влад Нагрудный («Милан» Италия).

Элитный раунд отбора Евро-2022 U-17

Группа 6

1-й тур, 20.04.2022

13:00. Косово – Украина

16:00. Италия – Польша

2-й тур, 23.04.2022

13:00. Украина – Польша

16:00. Италия – Косово

3-й тур, 26.04.2022

16:00. Украина – Италия

16:00. Польша – Косово

Подопечные Олега Кузнецова при преодолении элит-раунда отбора в группе 6 с первого места будут выступать в квартете А вместе с Израилем, Германией и Люксембургом. Если же украинцы займут второе место в своей четверке квалификации, то они могут попасть в группу В во Францию, Нидерланды и Болгарию. Но для этого им нужно будет показать лучший результат, чем у Венгрии, занявшей второе место в группе 1 с одним золотым очком и разницей мячей –2.

Финальный турнир Евро-2022 U-17

Финальный турнир будет проходить с 16 мая по 1 июня 2022 года в Израиле.

Группа А: Израиль, Германия, победитель группы 6, Люксембург.

Группа B: Франция, Нидерланды, Болгария, Венгрия или вторая команда группы 6.

Группа C: Сербия, Испания, Турция, Бельгия.

Группа D: Дания, Португалия, Шотландия, Швеция.

По две лучшие сборные каждой группы выйдут в четвертьфинал.