Олег КУЗНЕЦОВ: «У игроков огромное желание попасть на чемпионат Европы»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2005 года) Олег Кузнецов рассказал о подготовке команды к элит-раунду.



На днях юношеская сборная Украины готовится к элитному раунду отбора Евро-2022 (U-17), который с 20 по 26 апреля будет проходить в Италии. Напомним, что кроме хозяев сине-желтым предстоит сыграть с командами Косова и Польши.



— Олег Владимирович, все ли идет по плану при подготовке вашей команды к элит-раунду?

— В принципе, да. Все, что мы планируем, исполняется. Работаем в двухразовом режиме. Физическая форма ребят мне нравится.



— Удалось ли собрать всех футболистов, которые были в списке?

— Да. Те 20 исполнителей, на которых мы рассчитываем, находятся в строю.



— Как изучаете соперников?

— Я просмотрел несколько матчей сборной Косова, но футболистам мы даем информацию на теоретическом занятии в преддверии поединка. А уже в первый игровой день наглядно понаблюдаем за итальянцами и поляками.



— Италия – безоговорочный лидер нашей группы?

— На бумаге – да. Во-первых, это сборная с именем, а во-вторых, итальянцы – хозяева соревнований.



— У соперников преимущество нашей команды, учитывая, что украинские футболисты не проводили официальных матчей?

— Конечно. Отсутствие игровой практики, вероятно, является главной проблемой нашей сборной. Несмотря на это, тот же Владислав Кравец тренировался с «Баварией». Максим Деркач был в «Аталанте». Андрей Маткевич и Максим Василец работали с «Брюгге». Давид Фесюк представляет «Хайдук». Там же занимался Степан Лысенко. Также мы имеем в своем составе двух нападающих, представляющих «Ювентус» и «Милан». Верю, что этот опыт поможет ребятам показать свои лучшие качества.



— Кстати, каковы первые впечатления от Андрея Фирмана и Влада Нагрудного?

— Есть небольшая языковая проблема с Владиславом, так что Андрею приходится быть его переводчиком. По тренировкам видно, что ребята стараются. Проводим с ними много бесед, чтобы они как можно быстрее вписались в наши ряды. Еще есть время, но все, безусловно, покажут сами матчи турнира.



— За счет каких качеств наша команда может добиться поставленных целей?

— На нашей земле идет война, поэтому мы говорим ребятам, что нужно доставать дополнительные резервы, быть более сконцентрированными, требовательными к себе. А то, что у футболистов огромное желание попасть на чемпионат Европы, видно из их отдачи на тренировках.



Состав юношеской сборной Украины U-17



Вратари: Давид Фесюк («Хайдук», Хорватия), Владислав Кравец («Шахтер» Донецк).



Защитники: Данил Белоконь, Егор Сизонюк, Алексей Гусев, Назар Балаба (все – «Динамо» Киев), Николай Огарков, Марьян Бац (оба – «Шахтер» Донецк), Степан Лысенко (ДВУФК «Днепр» Днепр).



Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин, Андрей Маткевич, Евгений Микитюк, Максим Василец (все – «Динамо» Киев), Евгений Янович, Максим Деркач, Александр Якименко (все – «Шахтер» Донецк).



Нападающие: Никита Дзень («Динамо» Киев), Андрей Фирман («Ювентус», Италия), Влад Нагрудный («Милан», Италия).



Элитный раунд отбора Евро-2022 (U-17)



Группа 6



20.04.2022



Косово - Украина 13.00



Италия - Польша 16.00



23.04.2022



Украина - Польша 13.00



Италия - Косово 16.00



26.04.2022



Украина - Италия 16.00



Польша - Косово 16.00



Финальный турнир будет проходить с 16 мая по 1 июня в Израиле.



Подопечные Олега Кузнецова при преодолении элит-раунда отбора в группе 6 с первого места будут выступать в квартете А вместе с Израилем, Германией и Люксембургом. Если же украинцы займут второе место в своей четверке квалификации, то они могут попасть в группу В во Францию, Нидерланды и Болгарию. Но для этого им нужно будет показать лучший результат, чем у занявшей второе место в группе 1 Венгрии с одним золотым очком и разницей мячей -2.



Финальный турнир Евро-2022 (U-17)



Группа А: Израиль, Германия, фаворит группы 6, Люксембург.



Группа B: Франция, Нидерланды, Болгария, Венгрия или вторая команда группы 6.



Группа C: Сербия, Испания, Турция, Бельгия.



Группа D: Дания, Португалия, Шотландия, Швеция.



По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.



Групповой этап



1 тур: 16/17 мая.



2 тур: 19/20 мая.



3 тур: 22/23 мая.



Четвертьфиналы: 25/26 мая.



Полуфиналы: 29 мая.



Финал: 1 июня.