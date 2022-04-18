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Олег КУЗНЕЦОВ: «У игроков огромное желание попасть на чемпионат Европы»

Главный тренер сборной Украины U-17 – о подготовке команды к элит-раунду

  • 18.04.2022 14:28
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Олег КУЗНЕЦОВ: «У игроков огромное желание попасть на чемпионат Европы»
© УАФ. Олег Кузнецов

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 (футболисты не старше 2005 года) Олег Кузнецов рассказал о подготовке команды к элит-раунду.
 
На днях юношеская сборная Украины готовится к элитному раунду отбора Евро-2022 (U-17), который с 20 по 26 апреля будет проходить в Италии. Напомним, что кроме хозяев сине-желтым предстоит сыграть с командами Косова и Польши. 
 
— Олег Владимирович, все ли идет по плану при подготовке вашей команды к элит-раунду?
— В принципе, да. Все, что мы планируем, исполняется. Работаем в двухразовом режиме. Физическая форма ребят мне нравится.
 
— Удалось ли собрать всех футболистов, которые были в списке?
— Да. Те 20 исполнителей, на которых мы рассчитываем, находятся в строю.
 
— Как изучаете соперников?
— Я просмотрел несколько матчей сборной Косова, но футболистам мы даем информацию на теоретическом занятии в преддверии поединка. А уже в первый игровой день наглядно понаблюдаем за итальянцами и поляками.
 
— Италия – безоговорочный лидер нашей группы?
— На бумаге – да. Во-первых, это сборная с именем, а во-вторых, итальянцы – хозяева соревнований.
 
— У соперников преимущество нашей команды, учитывая, что украинские футболисты не проводили официальных матчей?
— Конечно. Отсутствие игровой практики, вероятно, является главной проблемой нашей сборной. Несмотря на это, тот же Владислав Кравец тренировался с «Баварией». Максим Деркач был в «Аталанте». Андрей Маткевич и Максим Василец работали с «Брюгге». Давид Фесюк представляет «Хайдук». Там же занимался Степан Лысенко. Также мы имеем в своем составе двух нападающих, представляющих «Ювентус» и «Милан». Верю, что этот опыт поможет ребятам показать свои лучшие качества.
 
— Кстати, каковы первые впечатления от Андрея Фирмана и Влада Нагрудного?
— Есть небольшая языковая проблема с Владиславом, так что Андрею приходится быть его переводчиком. По тренировкам видно, что ребята стараются. Проводим с ними много бесед, чтобы они как можно быстрее вписались в наши ряды. Еще есть время, но все, безусловно, покажут сами матчи турнира.
 
— За счет каких качеств наша команда может добиться поставленных целей?
— На нашей земле идет война, поэтому мы говорим ребятам, что нужно доставать дополнительные резервы, быть более сконцентрированными, требовательными к себе. А то, что у футболистов огромное желание попасть на чемпионат Европы, видно из их отдачи на тренировках.
 
Состав юношеской сборной Украины U-17
 
Вратари: Давид Фесюк («Хайдук», Хорватия), Владислав Кравец («Шахтер» Донецк).
 
Защитники: Данил Белоконь, Егор Сизонюк, Алексей Гусев, Назар Балаба (все – «Динамо» Киев), Николай Огарков, Марьян Бац (оба – «Шахтер» Донецк), Степан Лысенко (ДВУФК «Днепр» Днепр).
 
Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин, Андрей Маткевич, Евгений Микитюк, Максим Василец (все – «Динамо» Киев), Евгений Янович, Максим Деркач, Александр Якименко (все – «Шахтер» Донецк).
 
Нападающие: Никита Дзень («Динамо» Киев), Андрей Фирман («Ювентус», Италия), Влад Нагрудный («Милан», Италия).
 
Элитный раунд отбора Евро-2022 (U-17)
 
Группа 6
 
20.04.2022
 
Косово - Украина 13.00
 
Италия - Польша  16.00
 
23.04.2022
 
Украина - Польша  13.00
 
Италия - Косово  16.00
 
26.04.2022
 
Украина - Италия  16.00
 
Польша - Косово  16.00
 
Финальный турнир будет проходить с 16 мая по 1 июня в Израиле.
 
Подопечные Олега Кузнецова при преодолении элит-раунда отбора в группе 6 с первого места будут выступать в квартете А вместе с Израилем, Германией и Люксембургом. Если же украинцы займут второе место в своей четверке квалификации, то они могут попасть в группу В во Францию, Нидерланды и Болгарию. Но для этого им нужно будет показать лучший результат, чем у занявшей второе место в группе 1 Венгрии с одним золотым очком и разницей мячей -2.
 
Финальный турнир Евро-2022 (U-17)
 
Группа А: Израиль, Германия, фаворит группы 6, Люксембург.
 
Группа B: Франция, Нидерланды, Болгария, Венгрия или вторая команда группы 6.
 
Группа C: Сербия, Испания, Турция, Бельгия.
 
Группа D: Дания, Португалия, Шотландия, Швеция.
 
По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.
 
Групповой этап
 
1 тур: 16/17 мая.
 
2 тур: 19/20 мая.
 
3 тур: 22/23 мая.
 
Четвертьфиналы: 25/26 мая.
 
Полуфиналы: 29 мая.
 
Финал: 1 июня.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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