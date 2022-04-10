Кузнецов назвал состав сборной U-17 на элитный раунд отбора Евро-2022

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) Олег Кузнецов назвал состав, который будет готовиться к матчам элит-раунда отбора Евро-2022 (U-17), который будет проходить в Италии с 20 по 26 апреля. Там, кроме хозяев соревнований, сине-желтые сыграют с командами Косова и Польши.



Мини-турнир должен был состояться в период с 23 по 29 марта. Но в связи с военной агрессией против Украины УЕФА изменил срок соревнований в группе 6.



На этот сбор наставник сине-желтых пригласил 20 футболистов.



Состав юношеской сборной Украины U-17



Вратари: Давид Фесюк (Гайдук, Хорватия), Владислав Кравец (Шахтер Донецк).



Защитники: Данил Белоконь, Егор Сизонюк, Алексей Гусев, Назар Балаба (все – «Динамо» Киев), Николай Огарков, Марьян Бац (оба – «Шахтер» Донецк), Степан Лысенко (ДВУФК «Днепр» Днепр).



Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин, Андрей Маткевич, Евгений Микитюк, Максим Василец (все – «Динамо» Киев), Евгений Янович, Максим Деркач, Александр Якименко (все – «Шахтер» Донецк).



Нападающие: Никита День («Динамо» Киев), Андрей Ферман («Ювентус», Италия), Влад Нагрудный («Милан», Италия).



Элитный раунд отбора Евро-2022 (U-17)



Группа 6



20.04.2022



Италия — Польша



Косово — Украина



23.04.2022



Италия — Косово



Украина — Польша



26.04.2022



Украина — Италия



Польша — Косово.



Финальный турнир будет проходить с 16 мая по 1 июня в Израиле.



Подопечные Олега Кузнецова при преодолении элит-раунда отбора в группе 6 с первого места будут выступать в квартете А вместе с Израилем, Германией и Люксембургом. Если же украинцы займут второе место в своей четверке квалификации, то они могут попасть в группу В к Франции, Нидерландам и Болгарии. Но для этого им нужно будет показать лучший результат, чем у занявшей второе место в группе 1 Венгрии с одним золотым очком и разницей мячей -2.



Финальный турнир Евро-2022 (U-17)



Группа А: Израиль, Германия, победитель группы 6, Люксембург.



Группа B: Франция, Нидерланды, Болгария, Венгрия или вторая команда группы 6.



Группа C: Сербия, Испания, Турция, Бельгия.



Группа D: Дания, Португалия, Шотландия, Швеция.



По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.



Групповой этап



1 тур: 16/17 мая.



2 тур: 19/20 мая.



3 тур: 22/23 мая.



Четвертьфиналы: 25/26 мая.



Полуфиналы: 29 мая.



Финал: 1 июня.