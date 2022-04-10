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Кузнецов назвал состав сборной U-17 на элитный раунд отбора Евро-2022

На этот сбор наставник сине-желтых пригласил 20 футболистов.

  • 10.04.2022 15:50
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Кузнецов назвал состав сборной U-17 на элитный раунд отбора Евро-2022
© УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) Олег Кузнецов назвал состав, который будет готовиться к матчам элит-раунда отбора Евро-2022 (U-17), который будет проходить в Италии с 20 по 26 апреля. Там, кроме хозяев соревнований, сине-желтые сыграют с командами Косова и Польши.
 
Мини-турнир должен был состояться в период с 23 по 29 марта. Но в связи с военной агрессией против Украины УЕФА изменил срок соревнований в группе 6.
 
На этот сбор наставник сине-желтых пригласил 20 футболистов.
 
Состав юношеской сборной Украины U-17
 
Вратари: Давид Фесюк (Гайдук, Хорватия), Владислав Кравец (Шахтер Донецк).
 
Защитники: Данил Белоконь, Егор Сизонюк, Алексей Гусев, Назар Балаба (все – «Динамо» Киев), Николай Огарков, Марьян Бац (оба – «Шахтер» Донецк), Степан Лысенко (ДВУФК «Днепр» Днепр).
 
Полузащитники: Дмитрий Кремчанин, Назар Янчишин, Андрей Маткевич, Евгений Микитюк, Максим Василец (все – «Динамо» Киев), Евгений Янович, Максим Деркач, Александр Якименко (все – «Шахтер» Донецк).
 
Нападающие: Никита День («Динамо» Киев), Андрей Ферман («Ювентус», Италия), Влад Нагрудный («Милан», Италия).
 
Элитный раунд отбора Евро-2022 (U-17)
 
Группа 6
 
20.04.2022
 
Италия — Польша
 
Косово — Украина
 
23.04.2022
 
Италия — Косово 
 
Украина — Польша
 
26.04.2022
 
Украина — Италия
 
Польша — Косово.
 
Финальный турнир будет проходить с 16 мая по 1 июня в Израиле.
 
Подопечные Олега Кузнецова при преодолении элит-раунда отбора в группе 6 с первого места будут выступать в квартете А вместе с Израилем, Германией и Люксембургом. Если же украинцы займут второе место в своей четверке квалификации, то они могут попасть в группу В к Франции, Нидерландам и Болгарии. Но для этого им нужно будет показать лучший результат, чем у занявшей второе место в группе 1 Венгрии с одним золотым очком и разницей мячей -2.
 
Финальный турнир Евро-2022 (U-17)
 
Группа А: Израиль, Германия, победитель группы 6, Люксембург.
 
Группа B: Франция, Нидерланды, Болгария, Венгрия или вторая команда группы 6.
 
Группа C: Сербия, Испания, Турция, Бельгия.
 
Группа D: Дания, Португалия, Шотландия, Швеция.
 
По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.
 
Групповой этап
 
1 тур: 16/17 мая.
 
2 тур: 19/20 мая.
 
3 тур: 22/23 мая.
 
Четвертьфиналы: 25/26 мая.
 
Полуфиналы: 29 мая.
 
Финал: 1 июня.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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