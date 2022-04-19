Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Есть разочарование, но мы показали достойный футбол»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Ромой» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

«Есть разочарование (после пропущенного гола на 91-й минуте), ведь мы хорошо контролировали игру на протяжении длинных отрезков. Нам противостоял сильный соперник, доставивший нам проблем.

Мы недовольны концовкой матча. Мы выпустили свежих ребят, но не смогли контролировать мяч должным образом и пропустили абсолютно необязательный гол.

На протяжении долгих периодов мы показывали хороший футбол. Думаю, сегодняшний результат наказал нас в плане таблицы, но мы показали достойный футбол», - сказал Спаллетти.