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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Есть разочарование, но мы показали достойный футбол»

Наставник «Наполи» – о ничьей с «Ромой»

  • 19.04.2022 08:54
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Есть разочарование, но мы показали достойный футбол»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Ромой» (1:1) в матче 33-го тура итальянской Серии А.

«Есть разочарование (после пропущенного гола на 91-й минуте), ведь мы хорошо контролировали игру на протяжении длинных отрезков. Нам противостоял сильный соперник, доставивший нам проблем.

Мы недовольны концовкой матча. Мы выпустили свежих ребят, но не смогли контролировать мяч должным образом и пропустили абсолютно необязательный гол.

На протяжении долгих периодов мы показывали хороший футбол. Думаю, сегодняшний результат наказал нас в плане таблицы, но мы показали достойный футбол», - сказал Спаллетти.

Источник — Football-Italia

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