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Рустам ХУДЖАМОВ: «За любым действием или решением что-то стоит»

Экс-вратарь прокомментировал инцидент между «Динамо» и УАФ

  • 19.04.2022 07:19
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Рустам ХУДЖАМОВ: «За любым действием или решением что-то стоит»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рустам Худжамов

Бывший голкипер национальной сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал инцидент между «Динамо» и УАФ, вызванный нежеланием руководства киевского клуба отпускать своих футболистов в расположение сборной Украины для подготовки к стыковым матчам квалификации на ЧМ 2022 и Лиги наций в положенные сроки.

«Мне кажется, если отпустят тех футболистов, которые есть в списке Петракова, то, может, не захотят приходить зрители на благотворительные матчи.

Я не знаю, не хочу никогда думать плохо о людях, пока я в чем-то не убежусь или не получу дополнительную информацию. И в этой ситуации, возможно, они хотят, чтобы приходили болельщики, украинцы, которые находятся в тех городах, где они будут играть, чтобы просто смотреть на этих звезд — футболистов. Возможно, это связано с этим. Посмотрим, может появиться дополнительная информация, тогда будем понимать.

Значит это не просто так, возможно есть какие-то действия, о которых широкой публике не нужно знать. За любым действием или решением что-то стоит», - сказал Худжамов.

Отметим, что данная ситуация вчера вечером была урегулирована после телефонного разговора владельца «Динамо» Игоря Суркиса и президента УАФ Андрея Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

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