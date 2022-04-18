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ФРАНКОВ: «Зачем сборной месяц в бирюльки играть без основного состава?»

Журналист считает, что такая ошибка повторялась накануне уже двух Евро

  • 18.04.2022 19:55
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  • 5 комментариев
ФРАНКОВ: «Зачем сборной месяц в бирюльки играть без основного состава?»
© Telegram. Артем Франков

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал конфликт, который разгорелся из-за того, что руководство киевского «Динамо» отказалось досрочно отпускать своих игроков в расположение сборной Украины на сборы в мае перед матчами квалификации ЧМ-2022:

«Игорю Суркису проще всего было бы согласиться с псевдонародным воплем (к которому не замедлили присоединиться фанаты «Динамо», рассматривающие клуб «як народне надраены»; по поводу роли народа хотелось бы услышать более конкретно, однако – мерси, но сие невозможно), скинуть игроков на ФФУ и не затевать никакого выяснения отношений. Меж тем, он просто хочет знать: зачем? 

Ничего больше, я ещё раз подчеркиваю: это не патриотическая, а конкретно футбольная проблема – как подготовить игроков и команду в экстренных обстоятельствах. Пока вы не отвлечетесь от чисто демагогического «Интересы сборной превыше всего», разговора не получится. А кто вам сказал, что интересы сборной именно таковы и более никаковы? 

Кто и чем ответит, что сборную Украины правильно собрать именно 29 апреля и играться в бирюльки без основного состава? А мы не проходили это накануне как минимум двух Евро?! Есть ли малейшие подтверждения такого позитивного опыта и того, что «Петракову виднее, как готовить»?! Увидели бы программу подготовки – было бы намного легче разговаривать.

Слушайте, а вообще до всех доходит, что ведущих игроков сборной не будет в ней до конца мая? И потому подготовка – понятие весьма относительное?! Вижу, вижу, не доходит никак. Ребята, ни о каких матчах сборной в «полном» составе речи нет!»

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Jaime_Lannister, 18.04.2022 21:04
    0
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:23
    Ты сруский флаг опзжшник фракович ,уже себе в туалете повесил ?
    Як не дивно, але він волонтерить в Києві. І в перші тижні війни дав велике інтерв'ю, де чітко обгрунтував свою проукраїнську позицію. Я був здивований, але це факт.
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    online
    uzmash, 18.04.2022 20:25
    0
    Перший тверезий голос. Поки не приїдуть легіонери немає сенсу збирати гравців, хіба що пиз..лка хоче розбалансувати Динамо на догоду розваленим кротам
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    online
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:23
    0
    Ты сруский флаг опзжшник фракович ,уже себе в туалете повесил ?
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    online
    ss2000, 18.04.2022 20:21
    0
    Еще один "гений" уверенный что он разбирается в футболе лучше главного тренера.
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    online
    ALKOSruLKA, 18.04.2022 20:17
    0
    О, виліз любитель совка... Я думав, він на рассєю втік....
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