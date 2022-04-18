ФРАНКОВ: «Зачем сборной месяц в бирюльки играть без основного состава?»

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал конфликт, который разгорелся из-за того, что руководство киевского «Динамо» отказалось досрочно отпускать своих игроков в расположение сборной Украины на сборы в мае перед матчами квалификации ЧМ-2022:

«Игорю Суркису проще всего было бы согласиться с псевдонародным воплем (к которому не замедлили присоединиться фанаты «Динамо», рассматривающие клуб «як народне надраены»; по поводу роли народа хотелось бы услышать более конкретно, однако – мерси, но сие невозможно), скинуть игроков на ФФУ и не затевать никакого выяснения отношений. Меж тем, он просто хочет знать: зачем?

Ничего больше, я ещё раз подчеркиваю: это не патриотическая, а конкретно футбольная проблема – как подготовить игроков и команду в экстренных обстоятельствах. Пока вы не отвлечетесь от чисто демагогического «Интересы сборной превыше всего», разговора не получится. А кто вам сказал, что интересы сборной именно таковы и более никаковы?

Кто и чем ответит, что сборную Украины правильно собрать именно 29 апреля и играться в бирюльки без основного состава? А мы не проходили это накануне как минимум двух Евро?! Есть ли малейшие подтверждения такого позитивного опыта и того, что «Петракову виднее, как готовить»?! Увидели бы программу подготовки – было бы намного легче разговаривать.

Слушайте, а вообще до всех доходит, что ведущих игроков сборной не будет в ней до конца мая? И потому подготовка – понятие весьма относительное?! Вижу, вижу, не доходит никак. Ребята, ни о каких матчах сборной в «полном» составе речи нет!»