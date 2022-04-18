Журналист рассказал о позиции Игоря Суркиса: а что по травмам и зарплатам?

Журналист Игорь Бурбас рассказал о позиции Игоря Суркиса по поводу вызова игроков «Динамо» в национальную сборную Украины:

«У президента «Динамо» кардинально другое видение. И все же он не прочь отпустить вызванных игроков раньше, чем 23 мая. Но хочет понимать, кто будет нести ответственность за травмы, потенциально полученные в сроки, не определенные ФИФА для международных матчей сборных. Это раз. И второй – это вопрос зарплат футболистов, которые больше месяца не будут в распоряжении клуба.

Насколько я понимаю, категоричности как таковой нет. Есть гибкость позиции. «Динамо» точно готово отпустить своих футболистов в распоряжение Александра Петракова 5 мая, на следующий день после своего благотворительного матча. Но тренер настаивает на прибытии ребят до 2 мая. Поэтому сторонам остается найти общий язык только в этом разногласии в три дня».