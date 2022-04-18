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Журналист рассказал о позиции Игоря Суркиса: а что по травмам и зарплатам?

Петраков настаивает на начале сборов 2 мая, Суркис предлагает 5 мая

  • 18.04.2022 18:50
  • 721 просмотр
  • 4 комментария
Журналист рассказал о позиции Игоря Суркиса: а что по травмам и зарплатам?
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Журналист Игорь Бурбас рассказал о позиции Игоря Суркиса по поводу вызова игроков «Динамо» в национальную сборную Украины:

«У президента «Динамо» кардинально другое видение. И все же он не прочь отпустить вызванных игроков раньше, чем 23 мая. Но хочет понимать, кто будет нести ответственность за травмы, потенциально полученные в сроки, не определенные ФИФА для международных матчей сборных. Это раз. И второй – это вопрос зарплат футболистов, которые больше месяца не будут в распоряжении клуба.

Насколько я понимаю, категоричности как таковой нет. Есть гибкость позиции. «Динамо» точно готово отпустить своих футболистов в распоряжение Александра Петракова 5 мая, на следующий день после своего благотворительного матча. Но тренер настаивает на прибытии ребят до 2 мая. Поэтому сторонам остается найти общий язык только в этом разногласии в три дня».

Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 18.04.2022 19:09
    +2
    Здається мені, що питання зарплатні в цей час зайве. Звичайно, що це непокоїть Суркіса, але гравці просто повинні відмовитися від неї в цей час, хоч частково.
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    online
    SandroKing, 18.04.2022 19:14
    0
    Что и 5-ое мая федерацию не устраивает? До игры почти месяц. Впрочем, я не удивлен.
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    Павел Гришин, 18.04.2022 19:10
    -1
    Предатель суркис сруский ещё и условия ставит
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    online
    Артем Дима футболист, 18.04.2022 19:12
    -2
    Нужно вернуть всех игроков ментов в Украину. В течении дня  пусть не рискуют получить травму. И внуков суркисов вернуть и 10ку впаять за незаконное пересечение  границы 
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