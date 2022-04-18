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Ультрас Динамо: «Суркисы прикрылись мнением румынского наемника Луческу»

Фанаты столичной команды считают, что владелец клуба поставил собственный интерес выше народного

  • 18.04.2022 14:59
  • 1523 просмотра
  • 2 комментария
Ультрас Динамо: «Суркисы прикрылись мнением румынского наемника Луческу»
© Динамо Киев WBC

Группировка ультрас «Динамо» WBC прокомментировала отказ столичного клуба отправлять своих игроков в расположение сборной Украины в Словению.

«В это тяжелое для нашей страны время мы расцениваем позорную позицию руководства «Динамо» как такую, что в который раз наносит имиджевые потери для киевского клуба и противоречит интересам Украины.

На днях были утверждены обновленные даты стыковых матчей сборной Украины на чемпионат мира. Лишнее говорить, что участие Украины в подобных мировых форумах – это престиж для страны, а в нынешних условиях еще и очередная отрада для нашего населения. Для широкой публики именно сборная Украины по футболу – это главная команда страны.

Впрочем, последнее заявление руководства «Динамо» вызывает удивление. Общественность столкнулась с ситуацией, когда владельцы «Динамо» поставили клуб выше сборной, а свой собственный интерес выше народного, прикрываясь регламентом FIFA и мнением румынского наемника Луческу, который не может понять сути санкций против российского спорта.

В то время, когда сборная Украины имеет все шансы выйти на чемпионат мира, а ее главный тренер объявляет сборы, руководство «Динамо» убеждает, что товарищеские матчи, не имеющие никакого турнирного значения, значительно важнее подготовки сборной. Команда, которую считают народным достоянием, отказывается следовать интересам сборной Украины. Именно так это выглядит для широкой публики. И это происходит в то время, когда за Украиной следит весь мир!

Несмотря на наше крайне негативное отношение к УАФ во главе со всеми до сих пор не осужденными Павелками и Костюченками, позорными натурализациями и футболом по паспортам, действия «Динамо» иначе как саботажем против сборной назвать трудно.

Игры с грандами европейского футбола, ради которых динамовцев и выпускали за границу, похоже, не состоятся. Вместо «Милана», «Барселоны», «Аякса» и ПСЖ нам предлагают посмотреть матчи с «Левски», «Клужем» и «Аустрией». Тот же «Галатасарай» идет 14-м в чемпионате, а «Айнтрахт» - 10-м. Это и есть сверхважные соперники, из-за которых динамовцы не могут поехать в сборную уже сейчас. Есть еще наивные люди, которые думают, что Суркисы придерживаются своих обещаний», – говорится в сообщении ультрас.

Источник — Telegram

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Комментарии
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    ALKOSruLKA, 18.04.2022 15:31
    0
    "Існують ще наївні люди, які думають, що Суркіси дотримуються своїх обіцянок», – сказано в повідомленні ультрас. - ЗВИЧАЙНО ІСНУЮТЬ.... он як мінусують!
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    online
    ALKOSruLKA, 18.04.2022 15:26
    0
    На цьому ресурсі даремно писати щось негативне про ДК чи їх священну корову - сурків... Всі недофани автоматично "запишуть " тебе в сепари чи любителі рудого таргана.... А правда в тому, що опзж-дистам ДК потрібне лише для просування своїх бізнес-інтересів... В спортивному плані суркам що на клуб, що на фанів, що на збірну - наSрати !
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