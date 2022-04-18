Леся Цуренко – Джейми Форлис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 250 в Стамбуле.
В финале отбора украинка, посеянная под седьмым номером, сразится против Джейми Форлис из Австралии (№236 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 12:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.