Леся Цуренко – Джейми Форлис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Леся Цуренко (№135 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 250 в Стамбуле.



В финале отбора украинка, посеянная под седьмым номером, сразится против Джейми Форлис из Австралии (№236 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 12:30 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.

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