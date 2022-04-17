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МАРКЕВИЧ: «Призываю футболистов Динамо все бросать и ехать в сборную»

Специалист считает, что национальная команда превыше всего

  • 17.04.2022 22:07
  • 3318 просмотров
  • 45 комментариев
МАРКЕВИЧ: «Призываю футболистов Динамо все бросать и ехать в сборную»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич считает, что игроки «Динамо» обязаны прибыть в расположение национальной сборной 29 апреля.
 
— По информации в прессе, Мирча Луческу считает, что участие в контрольных матчах принесет его подопечным куда больше пользы, чем тренировки со сборной Украины, а также поможет им лучше подготовиться к играм плей-офф ЧМ-2022. Что скажете об этом?
— Вы меня извините, но кто такой Луческу для нашей страны? Есть сборная Украины, и он будет еще что-то рассказывать. Так нельзя, это переходит уже все границы! Для нас главное, — чтобы сборная поехала в Катар, и для этого нужно сделать всё. Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу. 
 
Также я не понимаю, почему молчат футболисты. Почему они не скажут, что хотят поехать в сборную? Они должны выступить и сказать: «29 апреля мы едем в сборную! Не хотите нас отпускать — мы поедем сами!». Футболисты должны решать, а не Суркисы и Луческу. Я призываю футболистов «Динамо» всё бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину и хотят поехать на чемпионат мира!
 
— Как бы вы поступили не месте главного тренера сборной Украины в этой ситуации?
— Я не знаю, это вопрос главного тренера. Я считаю, что сейчас надо бить во все колокола. Это какая-то провокация и непонятно откуда она идёт. Здесь нужно серьезно разбираться. 
 
— Как «Динамо» должно отреагировать на эту ситуацию?
— 29 апреля все игроки должны прибыть в расположение сборной Украины. Так сказал главный тренер! А где сейчас играют «Динамо» и «Шахтер», никому не интересно.

Источник — FanDay

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Роман Корба, 17.04.2022 22:29
    +7
    Вибачте,але в ньому говорять емоції. У Динамо 10 спарингів з сильними командами.
    А збірна в кращому разі два спаринги проведе.
    Навіщо так рано починати збір-тому,що гравці Шахтаря закінчують свої товариські ігри.
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    online
    bilareg, 17.04.2022 22:52 (изменен)
    +5
    FunnyCat_____, 17.04.2022 22:40
    ну почему в неизвестном, в известном - в Испанию
    Головний тренер «Маріуполя» Остап Маркевич розповів, як на нього вплинув повномасштабний напад РФ на Україну.
    – Почуваю себе так, як і більшість українців: ніхто з нас не відчував і не переживав ніколи такого за все наше життя.
    Нині перебуваю в Іспанії разом із своєю сім’єю та сім’єю мого брата. Займаюся тим, що допомагаю з гуманітарною допомогою при організації “Пласт Іспанія”, яка є великим осередком концентрації й збору гуманітарної допомоги.
    ----------
    просто то что делают дети Маркевича - патриотизм
    а то что игроки Динамо. - нет
    ---
    главное не перепутать
    Усе вірно. Всплив в Іспанії. Кинув команду напризволяще і не приїхав в Україну, бо обісрався. Не узяв до рук зброї, як Вернидуб, а заховався за кордоном. Син полум"яного "патріота", який втік свого часу зі збірної...... Супер сімейка. Точно як в прислів"ї - "який батько - такий син..."
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    online
    Ольга Озерова, 17.04.2022 22:25
    +5
    Pop Pop, 17.04.2022 22:12
    Вірно каже Маркевич,для нього Україна найголовніше, на відміну від суркісів та старого біса луческу
    Серьезно? Для единственного тренера в истории Украины сбежавшего из сборной? Есть официальный календарь. Пусть он это пишет Зинченко и Малиновскому с призывами сбегать в сборную из их клубов.
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    online
    avk2307, 17.04.2022 23:01
    +4
    сергей богданов, 17.04.2022 22:58
    Даже в такой очевидной ситуации, болелы ДК оправдывают сурка, стыдно должно быть!
    Сергей,
    Болелы Динамо за Динамо болеют, а не за сурка .
    И за сборную .
    Нет здесь оправданий. Надо договориться и готовиться к игре важной, а не бла бла ....
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    online
    bilareg, 17.04.2022 22:35
    +4
    Ого, Мирона понесло! Нехай спочатку розкаже де зараз знаходиться його синочок, як він покинув свою команду і здриснув у невідомому напрямку одразу після початку війни.......
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    online
    FunnyCat_____, 17.04.2022 22:40 (изменен)
    +3
    bilareg, 17.04.2022 22:35
    Ого, Мирона понесло! Нехай спочатку розкаже де зараз знаходиться його синочок, як він покинув свою команду і здриснув у невідомому напрямку одразу після початку війни.......
    ну почему в неизвестном, в известном - в Испанию
    Головний тренер «Маріуполя» Остап Маркевич розповів, як на нього вплинув повномасштабний напад РФ на Україну.
    – Почуваю себе так, як і більшість українців: ніхто з нас не відчував і не переживав ніколи такого за все наше життя.
    Нині перебуваю в Іспанії разом із своєю сім’єю та сім’єю мого брата. Займаюся тим, що допомагаю з гуманітарною допомогою при організації “Пласт Іспанія”, яка є великим осередком концентрації й збору гуманітарної допомоги.
    ----------
    просто то что делают дети Маркевича - патриотизм
    а то что игроки Динамо. - нет
    ---
    главное не перепутать
    Ссылка
    online
    leccinum, 17.04.2022 22:30
    +3
    Мироськові більше не наливати: вже таку маячню несе
    зрозумілі його "тьоплиє чуйства" до Сурків, але ж ненависть не має затмарювати здоровий глузд...
    ... хіба що дідусь впав в маразм
    Ссылка
    online
    leccinum, 17.04.2022 23:08
    +2
    BekXan, 17.04.2022 22:22
    Сбірна це головне тим паче зараз .
    то чого світ клином зійшовся на Динамо?
    треба поставити питання руба перед МанСіті, ВестГемом, Аталантою, Реалом. Нехай терміново відпускають Зінченка, Ярмолу, Малину, Луніна до збірної. а не відпустять, то вищеозначені граці мають послати нах Гвардіолу, Анчелоті, інших тренерів та власників клубів і прибути до збірної
    Ссылка
    online
    Ольга Озерова, 17.04.2022 23:00
    +2
    сергей богданов, 17.04.2022 22:58
    Даже в такой очевидной ситуации, болелы ДК оправдывают сурка, стыдно должно быть!
    За что стыдно, что клоун, который получает непонятно за что сотни тысяч гривен в месяц государственных денег, упрекает клуб, который дает в сборную 10 футблистов и отказывается это делать в неофициальные даты? Проспись.
    Ссылка
    online
    avk2307, 17.04.2022 22:58
    +2
    Вот реально кого кого, а Мирона слушать не надо.
    Сборники соберутся числа 15-17 и начнут рельно тренироваться и готовиться к игре с Шотландией.
    УЕФА чуть подпортил планы Динамо перенеся игру с Шотландией с 6 го на 1 июня и соответственно Динамо должно на неделю раньше отпустить игроков в Сборную , не 23го а 17 го мая.
    Надо найти компромисный вариант и играть с Айнтрахтом Сборной , а не Динамо и все.
    Все. Какие другие варианты? У сборной нет спарингов согласованных на период с 1 го мая , пусть играют с 15 го с соперниками Динамо .Или есть лучше варианты у Маркевича?
    А ДК должны пойти навстречу и с 15го ну или в крайнем случае с 17 го игроков отпустить , Сборная важнее и по сути их за пределы Украины с этой целью и выпустили.
    Ссылка
    online
    Skillz, 17.04.2022 22:52
    +2
    Ольга Озерова, 17.04.2022 22:44
    Нет никакого смысла нагрывать состав на Шотландию за 1,5 месяца до игр без четырех ключевых созидателей - Ярмолы, Малины, Яремы и Зины и без ключевого защитника Миколенко. Разве что связки вратаря, защиты наиграть. Так они наиграны, они все игроки Динамо.
    Как вариант, пускай Шахтер отправит в Динамо 3-х игроков на стажировку на 1 месяц для участия в спаррингах, а именно Матвиенка Корниенка и Мудрыка. По сути это и будет нац.сборная без легионеров 
    Ссылка
    online
    FunnyCat_____, 17.04.2022 22:35 (изменен)
    +2
    Призываю Маркевича после нашей Победы наконец то найти себе работу
    Человек бросивший сборную будет кого то учить любви к ней
    ----------
    Ждем заявление единственного человека чье мнение важно - Петракова
    Ссылка
    BekXan, 17.04.2022 22:23
    +2
    Руслан Косенко, 17.04.2022 22:18
    че он несет?он слышал о таком слове,как "контракт"?взяли,все бросили и уехали в сборную.ведь так сказал тренер!!а куда потом возвращаться?ведь с клуба уберут за невыполнение контрактных обязятельств
    Какой нах контракт когда война и нет чемпионата что ты мелешь ?!
    Ссылка
    online
    sahka1981, 17.04.2022 23:31
    +1
    avk2307, 17.04.2022 23:26
    За це окреме "дякую" Болитниковим та ко...
    Навіщо це виносити в новини . Повинні ж домовитися...
    Ми ж військові удари не публікуємо , хто йому дозволив?
    Треба таких також трохи опустити та покарати
    Що цікаво той же Болотніков і про те як Палкін виїхав в Відень писав і відео було, але спорт юа це проігнорували, як і ігнорували викладати наприклад такі новини
    17 квітня 2022 23:23
    "Лицемірство. У 2014-му наших хлопців забанили на "Донбас Арені" за пісню "путін – х###о". Ультрас "Шахтаря" відреагували на інтерв'ю Палкіна
    Ультрас «Шахтаря» «Кроти» відреагували на недавнє інтерв’ю генерального директора донецького клубу Сергія Палкіна.
    «Яке лицемірство. Весною 2014-го близько 10 наших хлопців були забанені на «Донбас Арені» за пісню «путін – х###о». Далі, база даних з ультрас «Шахтаря», яку збирала «Донбас Арена» (незаконно), опинилась у російських окупантів…
    Пане Палкіне, чи розбанила на відвідини «Донбас Арени» адміністрація стадіону хлопців з ультрас «Шахтаря» за пісню про путіна? Пане Палкіне, чи поніс хтось покарання зі служби безпеки «Донбас Арени» за збір і головне злив даних російським окупантам навесні 2014-го?» – йдеться у повідомленні «Кротів»."
    Лінія партії на спорт юа просліджується чітко...
    Ссылка
    online
    Ольга Озерова, 17.04.2022 22:54
    +1
    Skillz, 17.04.2022 22:52
    Как вариант, пускай Шахтер отправит в Динамо 3-х игроков на стажировку на 1 месяц для участия в спаррингах, а именно Матвиенка Корниенка и Мудрыка. По сути это и будет нац.сборная без легионеров 
    Там одного Матвиенко хватитза глаза, два других лавочники сбороной.
    Ссылка
    online
    Ольга Озерова, 17.04.2022 22:44
    +1
    Нет никакого смысла нагрывать состав на Шотландию за 1,5 месяца до игр без четырех ключевых созидателей - Ярмолы, Малины, Яремы и Зины и без ключевого защитника Миколенко. Разве что связки вратаря, защиты наиграть. Так они наиграны, они все игроки Динамо.
    Ссылка
    online
    Ольга Озерова, 17.04.2022 22:40
    +1
    olegnud02, 17.04.2022 22:38
    Ну так краще наплювати на бажання тренера збірної а потім хотіти грати за неї
    Желания свои он может засунуть глубоко и надолго. Есть четкие офциальные даты. Все остальное хотелки. Хочет играть без игроков Динамо с Шотландией? Его право. Только результат будет очевиден.
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    online
    FunnyCat_____, 17.04.2022 22:37
    +1
    Maks Maks, 17.04.2022 22:35
    Заодно і подивимось на збірну без динамівців і легіонерів. А 23-го всі будуть на місці
    лысый рупор павелки уже говорит что хотят исключить всех динамовцев
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 22:35
    +1
    Заодно і подивимось на збірну без динамівців і легіонерів. А 23-го всі будуть на місці
    Ссылка
    BekXan, 17.04.2022 22:22
    +1
    Сбірна це головне тим паче зараз .
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