МАРКЕВИЧ: «Призываю футболистов Динамо все бросать и ехать в сборную»

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич считает, что игроки «Динамо» обязаны прибыть в расположение национальной сборной 29 апреля.
— По информации в прессе, Мирча Луческу считает, что участие в контрольных матчах принесет его подопечным куда больше пользы, чем тренировки со сборной Украины, а также поможет им лучше подготовиться к играм плей-офф ЧМ-2022. Что скажете об этом?
— Вы меня извините, но кто такой Луческу для нашей страны? Есть сборная Украины, и он будет еще что-то рассказывать. Так нельзя, это переходит уже все границы! Для нас главное, — чтобы сборная поехала в Катар, и для этого нужно сделать всё. Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу.
Также я не понимаю, почему молчат футболисты. Почему они не скажут, что хотят поехать в сборную? Они должны выступить и сказать: «29 апреля мы едем в сборную! Не хотите нас отпускать — мы поедем сами!». Футболисты должны решать, а не Суркисы и Луческу. Я призываю футболистов «Динамо» всё бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину и хотят поехать на чемпионат мира!
— Как бы вы поступили не месте главного тренера сборной Украины в этой ситуации?
— Я не знаю, это вопрос главного тренера. Я считаю, что сейчас надо бить во все колокола. Это какая-то провокация и непонятно откуда она идёт. Здесь нужно серьезно разбираться.
— Как «Динамо» должно отреагировать на эту ситуацию?
— 29 апреля все игроки должны прибыть в расположение сборной Украины. Так сказал главный тренер! А где сейчас играют «Динамо» и «Шахтер», никому не интересно.
Источник — FanDay
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А збірна в кращому разі два спаринги проведе.
Навіщо так рано починати збір-тому,що гравці Шахтаря закінчують свої товариські ігри.
Головний тренер «Маріуполя» Остап Маркевич розповів, як на нього вплинув повномасштабний напад РФ на Україну.
– Почуваю себе так, як і більшість українців: ніхто з нас не відчував і не переживав ніколи такого за все наше життя.
Нині перебуваю в Іспанії разом із своєю сім’єю та сім’єю мого брата. Займаюся тим, що допомагаю з гуманітарною допомогою при організації “Пласт Іспанія”, яка є великим осередком концентрації й збору гуманітарної допомоги.
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просто то что делают дети Маркевича - патриотизм
а то что игроки Динамо. - нет
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главное не перепутать
Болелы Динамо за Динамо болеют, а не за сурка .
И за сборную .
Нет здесь оправданий. Надо договориться и готовиться к игре важной, а не бла бла ....
Головний тренер «Маріуполя» Остап Маркевич розповів, як на нього вплинув повномасштабний напад РФ на Україну.
– Почуваю себе так, як і більшість українців: ніхто з нас не відчував і не переживав ніколи такого за все наше життя.
Нині перебуваю в Іспанії разом із своєю сім’єю та сім’єю мого брата. Займаюся тим, що допомагаю з гуманітарною допомогою при організації “Пласт Іспанія”, яка є великим осередком концентрації й збору гуманітарної допомоги.
----------
просто то что делают дети Маркевича - патриотизм
а то что игроки Динамо. - нет
---
главное не перепутать
зрозумілі його "тьоплиє чуйства" до Сурків, але ж ненависть не має затмарювати здоровий глузд...
... хіба що дідусь впав в маразм
треба поставити питання руба перед МанСіті, ВестГемом, Аталантою, Реалом. Нехай терміново відпускають Зінченка, Ярмолу, Малину, Луніна до збірної. а не відпустять, то вищеозначені граці мають послати нах Гвардіолу, Анчелоті, інших тренерів та власників клубів і прибути до збірної
Сборники соберутся числа 15-17 и начнут рельно тренироваться и готовиться к игре с Шотландией.
УЕФА чуть подпортил планы Динамо перенеся игру с Шотландией с 6 го на 1 июня и соответственно Динамо должно на неделю раньше отпустить игроков в Сборную , не 23го а 17 го мая.
Надо найти компромисный вариант и играть с Айнтрахтом Сборной , а не Динамо и все.
Все. Какие другие варианты? У сборной нет спарингов согласованных на период с 1 го мая , пусть играют с 15 го с соперниками Динамо .Или есть лучше варианты у Маркевича?
А ДК должны пойти навстречу и с 15го ну или в крайнем случае с 17 го игроков отпустить , Сборная важнее и по сути их за пределы Украины с этой целью и выпустили.
Человек бросивший сборную будет кого то учить любви к ней
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Ждем заявление единственного человека чье мнение важно - Петракова
Навіщо це виносити в новини . Повинні ж домовитися...
Ми ж військові удари не публікуємо , хто йому дозволив?
Треба таких також трохи опустити та покарати
17 квітня 2022 23:23
"Лицемірство. У 2014-му наших хлопців забанили на "Донбас Арені" за пісню "путін – х###о". Ультрас "Шахтаря" відреагували на інтерв'ю Палкіна
Ультрас «Шахтаря» «Кроти» відреагували на недавнє інтерв’ю генерального директора донецького клубу Сергія Палкіна.
«Яке лицемірство. Весною 2014-го близько 10 наших хлопців були забанені на «Донбас Арені» за пісню «путін – х###о». Далі, база даних з ультрас «Шахтаря», яку збирала «Донбас Арена» (незаконно), опинилась у російських окупантів…
Пане Палкіне, чи розбанила на відвідини «Донбас Арени» адміністрація стадіону хлопців з ультрас «Шахтаря» за пісню про путіна? Пане Палкіне, чи поніс хтось покарання зі служби безпеки «Донбас Арени» за збір і головне злив даних російським окупантам навесні 2014-го?» – йдеться у повідомленні «Кротів»."
Лінія партії на спорт юа просліджується чітко...
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