МАРКЕВИЧ: «Призываю футболистов Динамо все бросать и ехать в сборную»

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич считает, что игроки «Динамо» обязаны прибыть в расположение национальной сборной 29 апреля.



— По информации в прессе, Мирча Луческу считает, что участие в контрольных матчах принесет его подопечным куда больше пользы, чем тренировки со сборной Украины, а также поможет им лучше подготовиться к играм плей-офф ЧМ-2022. Что скажете об этом?

— Вы меня извините, но кто такой Луческу для нашей страны? Есть сборная Украины, и он будет еще что-то рассказывать. Так нельзя, это переходит уже все границы! Для нас главное, — чтобы сборная поехала в Катар, и для этого нужно сделать всё. Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу.



Также я не понимаю, почему молчат футболисты. Почему они не скажут, что хотят поехать в сборную? Они должны выступить и сказать: «29 апреля мы едем в сборную! Не хотите нас отпускать — мы поедем сами!». Футболисты должны решать, а не Суркисы и Луческу. Я призываю футболистов «Динамо» всё бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину и хотят поехать на чемпионат мира!



— Как бы вы поступили не месте главного тренера сборной Украины в этой ситуации?

— Я не знаю, это вопрос главного тренера. Я считаю, что сейчас надо бить во все колокола. Это какая-то провокация и непонятно откуда она идёт. Здесь нужно серьезно разбираться.



— Как «Динамо» должно отреагировать на эту ситуацию?

— 29 апреля все игроки должны прибыть в расположение сборной Украины. Так сказал главный тренер! А где сейчас играют «Динамо» и «Шахтер», никому не интересно.