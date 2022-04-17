Игорь СУРКИС: «Не проблема, если игроки Динамо приедут в сборную 23 мая»

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил информацию о том, что 12 игроков киевлян, которых вызвали в сборную Украины, не приедут в национальную команду 29 апреля.
С 29 апреля сборная намерена проводить сбор в Словении перед матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
Клуб отпустит игроков в сборную 23 мая, когда будет официальное международное окно УЕФА.
– Прежде всего, предлагаю всем не горячиться, а спокойно, вдумчиво и не ангажированно проанализировать официальный ответ «Динамо» относительно просьбы от УАФ о командировке 12-ти наших игроков в распоряжение тренерского штаба сборной команды с 29 апреля. Там четко и понятно изложено другое видение сроков использования футболистов столичного клуба в тренировочном процессе под руководством Александра Петракова.
Мы обсуждали этот вопрос с Мирчей Луческу. С высоты своего опыта он считает, что игровой потенциал наших исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы, в которой сейчас участвует «Динамо».
У меня нет оснований не доверять своему тренеру в таких специфических вопросах, как условия достижения игроками оптимальных кондиций в преддверии важных поединков. В упомянутом ответе на запрос господина Протасова мы доходчиво акцентировали на том, что клуб стремится обеспечить высокий результат выступления сборной с участием своих игроков как раз за счет возможности последних не потерять игровой тонус, приобретенный во время благотворительного турне по Европе. Возможно, такой подход кому-то не нравится, но он однозначно направлен на повышение боеспособности динамовцев, которым выпала честь защищать сине-желтые цвета главной команды страны.
Поэтому я не вижу никаких проблем, если 12 игроков «Динамо», вызванные в сборную, прибудут в распоряжение тренерского штаба Петракова в срок с 23 мая, согласно Регламенту ФИФА по статусу и трансферу игроков. При этом я призываю футбольное сообщество к взаимоуважению и здравому смыслу. Давайте создадим для сборной максимально благоприятные условия подготовки – без истерики и спекуляций.
Источник — ФК Динамо Киев
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Ні? То навіщо тоді цей конфлікт?
А вот мнение Петракова важное. Я считаю что Суркис загнул, рассказывая что Луческу определяет как лучше готовится сборной
Спрос с Петракова , ему и решать , хотя не понимаю зачем ему длинные сборы без игр , учитывая что по планам у нас чемпионат должен был быть до 21 числа и он планировал сборы исходя из этих сроков
Хотелось бы мнение самого Петракова услышать
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