Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Игорь СУРКИС: «Не проблема, если игроки Динамо приедут в сборную 23 мая»

Президент подтвердил, что игроков киевлян в сборной пока не будет

  • 17.04.2022 16:15
  • 3239 просмотров
  • 35 комментариев
Игорь СУРКИС: «Не проблема, если игроки Динамо приедут в сборную 23 мая»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис подтвердил информацию о том, что 12 игроков киевлян, которых вызвали в сборную Украины, не приедут в национальную команду 29 апреля.

С 29 апреля сборная намерена проводить сбор в Словении перед матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Клуб отпустит игроков в сборную 23 мая, когда будет официальное международное окно УЕФА.

– Прежде всего, предлагаю всем не горячиться, а спокойно, вдумчиво и не ангажированно проанализировать официальный ответ «Динамо» относительно просьбы от УАФ о командировке 12-ти наших игроков в распоряжение тренерского штаба сборной команды с 29 апреля. Там четко и понятно изложено другое видение сроков использования футболистов столичного клуба в тренировочном процессе под руководством Александра Петракова.

Мы обсуждали этот вопрос с Мирчей Луческу. С высоты своего опыта он считает, что игровой потенциал наших исполнителей в интересах сборной будет использован более рационально, если у них будет игровая практика в рамках серии товарищеских благотворительных матчей с топ-клубами Европы, в которой сейчас участвует «Динамо».

У меня нет оснований не доверять своему тренеру в таких специфических вопросах, как условия достижения игроками оптимальных кондиций в преддверии важных поединков. В упомянутом ответе на запрос господина Протасова мы доходчиво акцентировали на том, что клуб стремится обеспечить высокий результат выступления сборной с участием своих игроков как раз за счет возможности последних не потерять игровой тонус, приобретенный во время благотворительного турне по Европе. Возможно, такой подход кому-то не нравится, но он однозначно направлен на повышение боеспособности динамовцев, которым выпала честь защищать сине-желтые цвета главной команды страны.

Поэтому я не вижу никаких проблем, если 12 игроков «Динамо», вызванные в сборную, прибудут в распоряжение тренерского штаба Петракова в срок с 23 мая, согласно Регламенту ФИФА по статусу и трансферу игроков. При этом я призываю футбольное сообщество к взаимоуважению и здравому смыслу. Давайте создадим для сборной максимально благоприятные условия подготовки – без истерики и спекуляций.

Источник — ФК Динамо Киев

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Vladislav Pohily, 17.04.2022 16:46
    +5
    У цій ситуації "де буде краще гравцям" повинен вирішувати Петраков, а не Луческу. Якщо у збірної будуть матчі й динамівці у цей час будуть грати свої товариські ігри, то це схоже на якісь чергові розборки, що наразі зовсім не доречно.
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 17.04.2022 16:30
    +5
    А легіонерів клуби відпустять в збірну 29 квітня? А якби все було добре і зараз українські клуби грали би чемпіонат, то відпустили би гравців за місяць до гри?
    Ні? То навіщо тоді цей конфлікт?
    Ссылка
    online
    ss2000, 17.04.2022 16:39
    +3
    Луческу уже решает что лучше для сборной Украины ? Или это должен решать главный тренер сборной ?
    Ссылка
    online
    Nosal Dmitriy, 17.04.2022 16:31
    +3
    так сборная тоже товарняки будет играть - чем не практика
    Ссылка
    online
    SergRV, 17.04.2022 16:25
    +3
    Гораздо важнее и полезней получить игровую практику среди грандов футбола, чем попинать мячик под присмотром тренера. Я конечно приуменьшаю слаживание работы в сборной, но получить опыт важнее.
    Ссылка
    online
    one l2, 17.04.2022 17:17 (изменен)
    +2
    Артем Дима футболист, 17.04.2022 17:08
    Вообще никого из этого галимого анти украинского  клуба не стоит приглашать в сборную  некогда. Пусть и дальше играют с топ клубами Европы  (в дублем  вислы  или с 3м составом  стяуа) для фанатов ментов повторю - заработать на этих товарищеских не возможно 
    Правильно говоришь ! Костяк сборной должен быть из украинских игроков Шахтера ! Из всех полутора игроков , ну и к ним в поддержку добрать игроков Карпат , Арсенала киевского и Таврии Симферополь ! Чтоб было кому "газон грызть"
    Ссылка
    online
    FunnyCat_____, 17.04.2022 17:03 (изменен)
    +2
    one l2, 17.04.2022 16:57
    Да куда ты спешишь то так ? Будет и мнение Петракова и Павелко и Цыганыка и ещё сотни экспертов и специалистов ! Тут сериал крепкий намечается , ещё столько поворотов в сюжете будет , закачаешься
    Так мнение павелки и цыганыка - можно на заборе писать , оно разве что там будет интересно .
    А вот мнение Петракова важное. Я считаю что Суркис загнул, рассказывая что Луческу определяет как лучше готовится сборной
    Спрос с Петракова , ему и решать , хотя не понимаю зачем ему длинные сборы без игр , учитывая что по планам у нас чемпионат должен был быть до 21 числа и он планировал сборы исходя из этих сроков
    Ссылка
    online
    one l2, 17.04.2022 16:57
    +2
    FunnyCat_____, 17.04.2022 16:55
    Сложно не согласиться
    Хотелось бы мнение самого Петракова услышать
    Да куда ты спешишь то так ? Будет и мнение Петракова и Павелко и Цыганыка и ещё сотни экспертов и специалистов ! Тут сериал крепкий намечается , ещё столько поворотов в сюжете будет , закачаешься
    Ссылка
    online
    Aleksandr Plutakhin, 17.04.2022 16:45
    +2
    Хтось чув що сУркіс тренер збірної і що він вирішує кому\куди і коли їхати? А Петраков навіщо, коли лУческу вирішує усе за нього? Що це взагалі за "благодійне турне" для киян та "шахтарів", коли усі в країні? Вони що рівніші серед рівних? Чи це таким чином шмуркіси вирішують питання власної безпеки, виправдовують свою втечу, прикриваючись інтересами клубу?
    Ссылка
    online
    Sunrise, 17.04.2022 16:39
    +2
    Тут всё просто: если у сборной будут матчи до 23 мая, то эта позиция Динамо - странная (мягко говоря), если матчей не будет, то приехать 23-го вполне нормально.
    Ссылка
    ⬆️, 17.04.2022 17:13
    +1
    Ну и ничего страшного если сборная будет готовиться половинками. Это же лучше чем вообще не готовиться.
    Ссылка
    online
    Cali gula, 17.04.2022 17:01 (изменен)
    +1
    one l2, 17.04.2022 16:59
    А кто там тогда играть будет ? Три человека из Шахтера ?
    Гравці найдуться, їх дохєра. За збірну будуть гризти газон. І подібна заява була би тиском на гравців.. а то вони зараз як кацапня, якій сказали нізя і вони з язиком в сраці будуть сидіти.
    Ссылка
    online
    SandroKing, 17.04.2022 16:59
    +1
    Nosal Dmitriy, 17.04.2022 16:31
    так сборная тоже товарняки будет играть - чем не практика
    Пока не приедут основные сборники из зарубежных чемпионатов делать в сборной игрокам Динамо нечего. Даже если и какие-то товарняки будут то смысла в них без большей части основного состава нет никакого.
    Ссылка
    online
    one l2, 17.04.2022 16:59
    +1
    Cali gula, 17.04.2022 16:58
    Сопдіваюсь Петраков "покаже яйця" і не віізьме гравців ДК в збірну.
    А кто там тогда играть будет ? Три человека из Шахтера ?
    Ссылка
    online
    Tasha19, 17.04.2022 16:57
    +1
    З якими саме топ клубами Динамо має грати?
    Ссылка
    online
    FunnyCat_____, 17.04.2022 16:55
    +1
    Nosal Dmitriy, 17.04.2022 16:31
    так сборная тоже товарняки будет играть - чем не практика
    С кем?
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 16:34
    +1
    Nosal Dmitriy, 17.04.2022 16:31
    так сборная тоже товарняки будет играть - чем не практика
    С кем сборная Украины будет играть товарняки? Интересно узнать
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 17:26
    0
    zhevasil, 17.04.2022 17:25
    Всё что нужно знать об отношении Суркиса к Украине (стране и сборной)
    Поясни, що саме тебе не влаштовує? Чи ти тільки заголовки читаєш?
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 17:18
    0
    Артем Дима футболист, 17.04.2022 17:08
    Вообще никого из этого галимого анти украинского  клуба не стоит приглашать в сборную  некогда. Пусть и дальше играют с топ клубами Европы  (в дублем  вислы  или с 3м составом  стяуа) для фанатов ментов повторю - заработать на этих товарищеских не возможно 
    А хто готуватися до Шотландії буде? Легіонерів не буде, динамівців ти бачити не хочешь. Залишається рахицький з компанією?
    Ссылка
    online
    Cali gula, 17.04.2022 17:04
    0
    Maks Maks, 17.04.2022 17:02
    А кого брати? Рахицкого?
    Це всі гравці з українським паспортом, що ти знаєш?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности