Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Можем гордиться нашей игрой, командой и результатом»

Сборная Украины в напряженной борьбе уступила команде США

  • 17.04.2022 12:45
  • 333 просмотра
  • 1 комментарий
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Можем гордиться нашей игрой, командой и результатом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о своей победе над Шелби Роджерс в рамках матча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды США.

Несмотря на успех Завацкой, далее Украина проиграла решающий парный матч.

«У меня не было никакого плана на игру с Шелби Роджерс, которая заменила в заявке Элисон Риск. Я не готовилась к такому матчу, мы обсудили наш план буквально за пять минут до его начала. Я сказала, что так даже лучше. Я просто сфокусируюсь на своей игре, посмотрю, что я могу показать, что мне подскажут Оля [Савчук] и девочки по ходу игры».

«Если бы Даяна не выиграла, мне было бы очень тяжело играть, но её победа дала мне большую мотивацию. Сегодня я была действительно заряжена на корте, я просто горела, так мне хотелось принести победу нашей команде. Я понимала, насколько это важный поединок в этой матчевой встрече. Наверное, это одна из первых моих побед, когда на мне была такая ответственность. Я знала, что, если проиграю, на этом конец. Если бы мне удалось выиграть, у нас был бы шанс сыграть пару и победить. Да, это действительно был фантастический матч».

«Я отдала все силы и физически, и ментально, и эмоционально. При этом я чувствовала себя более расслабленной, чем вчера. Я представляла в своей голове, как буду играть более спокойно и решительно. Так что в итоге я хорошо сыграла. Зрители были потрясающие. Девочки меня также поддерживали, Оля подбадривала меня на каждом розыгрыше, чтобы я играла все смелее и смелее. Я очень горжусь тем, что мне удалось сделать».

«Люда и Даяна потом также сыграли очень хорошо. Думаю, что мы все можем гордиться собой, нашей командой, нашим результатом. Надеюсь, что мы получим wild card от организаторов. Я не хочу звучать заносчиво, но, мне кажется, что мы это заслужили», - сказала Завацкая.

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 17.04.2022 12:47 (изменен)
    +1
    Согласен! Надо давать wild card тому кто боролся, а не Франции которая просто слилась.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности