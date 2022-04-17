Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Можем гордиться нашей игрой, командой и результатом»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о своей победе над Шелби Роджерс в рамках матча Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды США.

Несмотря на успех Завацкой, далее Украина проиграла решающий парный матч.

«У меня не было никакого плана на игру с Шелби Роджерс, которая заменила в заявке Элисон Риск. Я не готовилась к такому матчу, мы обсудили наш план буквально за пять минут до его начала. Я сказала, что так даже лучше. Я просто сфокусируюсь на своей игре, посмотрю, что я могу показать, что мне подскажут Оля [Савчук] и девочки по ходу игры».

«Если бы Даяна не выиграла, мне было бы очень тяжело играть, но её победа дала мне большую мотивацию. Сегодня я была действительно заряжена на корте, я просто горела, так мне хотелось принести победу нашей команде. Я понимала, насколько это важный поединок в этой матчевой встрече. Наверное, это одна из первых моих побед, когда на мне была такая ответственность. Я знала, что, если проиграю, на этом конец. Если бы мне удалось выиграть, у нас был бы шанс сыграть пару и победить. Да, это действительно был фантастический матч».

«Я отдала все силы и физически, и ментально, и эмоционально. При этом я чувствовала себя более расслабленной, чем вчера. Я представляла в своей голове, как буду играть более спокойно и решительно. Так что в итоге я хорошо сыграла. Зрители были потрясающие. Девочки меня также поддерживали, Оля подбадривала меня на каждом розыгрыше, чтобы я играла все смелее и смелее. Я очень горжусь тем, что мне удалось сделать».

«Люда и Даяна потом также сыграли очень хорошо. Думаю, что мы все можем гордиться собой, нашей командой, нашим результатом. Надеюсь, что мы получим wild card от организаторов. Я не хочу звучать заносчиво, но, мне кажется, что мы это заслужили», - сказала Завацкая.