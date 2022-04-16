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Аллегри рассказал, как летом отказал Реалу

Итальянский наставник доволен, что выбрал «Ювентус»

  • 16.04.2022 14:34
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Аллегри рассказал, как летом отказал Реалу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об отказе мадридскому «Реалу» прошлым летом.

«Я ни капли не сожалею о том, что выбрал «Ювентус» вместо Мадрида. Я согласовал контракт с «Реалом», все было полностью готово. 

Но мой 10-летний сын живет в Турине и когда «Ювентус» предложил мне вернуться, мне было очень легко сказать им «да». Я не жалею о своем решении.

Я позвонил Флорентино Пересу и сказал, что хочу вернуться в «Ювентус»», - сказал итальянский специалист.

Источник — Football-Italia

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