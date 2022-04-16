Аллегри рассказал, как летом отказал Реалу

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об отказе мадридскому «Реалу» прошлым летом.
«Я ни капли не сожалею о том, что выбрал «Ювентус» вместо Мадрида. Я согласовал контракт с «Реалом», все было полностью готово.
Но мой 10-летний сын живет в Турине и когда «Ювентус» предложил мне вернуться, мне было очень легко сказать им «да». Я не жалею о своем решении.
Я позвонил Флорентино Пересу и сказал, что хочу вернуться в «Ювентус»», - сказал итальянский специалист.
Источник — Football-Italia
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