Аллегри рассказал, как летом отказал Реалу

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об отказе мадридскому «Реалу» прошлым летом.

«Я ни капли не сожалею о том, что выбрал «Ювентус» вместо Мадрида. Я согласовал контракт с «Реалом», все было полностью готово.

Но мой 10-летний сын живет в Турине и когда «Ювентус» предложил мне вернуться, мне было очень легко сказать им «да». Я не жалею о своем решении.

Я позвонил Флорентино Пересу и сказал, что хочу вернуться в «Ювентус»», - сказал итальянский специалист.