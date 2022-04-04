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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ювентус выбыл из гонки за Скудетто»

Теперь у команды более скромные цели

  • 04.04.2022 20:52
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ювентус выбыл из гонки за Скудетто»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признал, что поражение от «Интера» ставит крест на чемпионских амбициях команды:

«После этой игры люди наконец-то могут сказать, что «Ювентус» окончательно выбыл из гонки за Скудетто! Нам просто нужно набрать как можно больше очков, чтобы занять четвертое место, а затем подготовиться к сильному старту в следующем сезоне».

Сейчас Ювентус идет четвертым в турнирной таблице Серии А с 59 очками в активе.

Источник — Football-Italia

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