Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ювентус выбыл из гонки за Скудетто»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признал, что поражение от «Интера» ставит крест на чемпионских амбициях команды:

«После этой игры люди наконец-то могут сказать, что «Ювентус» окончательно выбыл из гонки за Скудетто! Нам просто нужно набрать как можно больше очков, чтобы занять четвертое место, а затем подготовиться к сильному старту в следующем сезоне».

Сейчас Ювентус идет четвертым в турнирной таблице Серии А с 59 очками в активе.