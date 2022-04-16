Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Первая мысль после поражения – хочется себя убить»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение от Элисон Риск в Кубке Билли Джин Кинг:

«Моей первой мыслью после поражения было то, что мне хочется убить себя сейчас. На таких турнирах важен каждый матч, всегда очень много эмоций. Особенно сейчас, когда в Украине такое происходит, у тебя есть экстра-мотивация победить, победить для Украины. Это очень тяжело, потому что ты играешь против американок, зрители болеют за обе команды, твоя сборная болеет за тебя со скамейки, все очень нервничают, ты сам давишь на себя дополнительно.

Я даже не помню, каков был счет на тай-брейке в первом сете. Каждое очко, которое мы играли, было что-то. Я даже не знаю, как это описать словами. Сетболы были то у меня, то у нее. Когда проигрываешь, то стараешься максимально выложиться. Когда выиграешь, то давления больше, ты пытаешься играть очень осторожно. Но это не мой вариант.

Если я играю аккуратно, когда у меня есть шансы, тогда сама на себя давлю и начинаю проигрывать. Наверняка мне понадобится целый день, что вам объяснить, что происходило в этом матче. В общем, я считаю, это был очень хороший поединок. Я прилагала все усилия. Грустно, что я проиграла, но мне тоже понравилось играть здесь».