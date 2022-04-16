Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Первая мысль после поражения – хочется себя убить»

Украинская теннисистка – о поражении от Элисон Риск

  • 16.04.2022 11:05
  • 392 просмотра
  • 1 комментарий
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Первая мысль после поражения – хочется себя убить»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение от Элисон Риск в Кубке Билли Джин Кинг:

«Моей первой мыслью после поражения было то, что мне хочется убить себя сейчас. На таких турнирах важен каждый матч, всегда очень много эмоций. Особенно сейчас, когда в Украине такое происходит, у тебя есть экстра-мотивация победить, победить для Украины. Это очень тяжело, потому что ты играешь против американок, зрители болеют за обе команды, твоя сборная болеет за тебя со скамейки, все очень нервничают, ты сам давишь на себя дополнительно.

Я даже не помню, каков был счет на тай-брейке в первом сете. Каждое очко, которое мы играли, было что-то. Я даже не знаю, как это описать словами. Сетболы были то у меня, то у нее. Когда проигрываешь, то стараешься максимально выложиться. Когда выиграешь, то давления больше, ты пытаешься играть очень осторожно. Но это не мой вариант.

Если я играю аккуратно, когда у меня есть шансы, тогда сама на себя давлю и начинаю проигрывать. Наверняка мне понадобится целый день, что вам объяснить, что происходило в этом матче. В общем, я считаю, это был очень хороший поединок. Я прилагала все усилия. Грустно, что я проиграла, но мне тоже понравилось играть здесь».

Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Василий Гредюшкин, 16.04.2022 12:11
    0
    При уменьшении вредных привычек ( исправление прически . козырька .запасного мячика подтягивания носков и т д ) будет возрастать качество.И еще если мяч летит за корт сделай шаг назад.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности