«Рома» разгромила «Буде-Глимт» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций и вышла в полуфинал турнира.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.