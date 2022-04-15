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Рома
4 : 0
Будё-Глимт
14.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Жозе МОУРИНЬО: «Неприемлемо выигрывать у Буде-Глимт с четвертой попытки»

Наставник «Ромы» рад, что команда прошла норвежский клуб в Лиге конференций

  • 15.04.2022 07:49
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Жозе МОУРИНЬО: «Неприемлемо выигрывать у Буде-Глимт с четвертой попытки»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» разгромила «Буде-Глимт» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций и вышла в полуфинал турнира. Главный тренер римлян Жозе Моуриньо прокомментировал результат.

«Теперь нам нести флаг Италии в Европе. Мы — единственный итальянский клуб, который продолжает борьбу в еврокубках. Мы сильнее них. Неприемлемо выигрывать у них лишь с четвёртой попытки. Но главное, что счёт 1:2 превратился в итоге в 5:2. Мы здорово играли с самого начала. Уже после первых забитых голов поняли, что дело сделано», - сказал Моуриньо.

Напомним, в первом матче победу одержал норвежский клуб со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух игр в полуфинал турнира вышла итальянская команда, которая сыграет с английским «Лестером».

Источник — УЕФА

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