Виктор ЦЫГАНКОВ: Должны делать все ради Украины, украинцев и нашей свободы

Вингер «Динамо» рассказал об эмоциях, которые испытывает во время благотворительных матчей.

«Эмоции от этих матчей совсем другие, потому что понимаешь, что произошло и что происходит в нашей стране. Каждый день читаешь и видишь, как убивают наших мирных людей, детей. Поэтому, конечно, очень тяжело. Играть в футбол – это сейчас наша миссия. Мы уехали, чтобы собрать средства для нашей страны, для ВСУ, для детей, оставшихся без домов. Эмоционально очень тяжело, даже если ты играешь в свою любимую игру. Но мы понимаем, зачем мы уехали и зачем это делаем.

Пытался сдерживать слезы во время матча с «Легией». Спасибо Польше, Варшаве. У меня очень хорошие воспоминания о Варшаве, я приезжал сюда к друзьям во время отпуска. Сейчас, конечно, другое время. Но я все равно спасибо Польше за такой теплый прием и поддержку всех украинцев.

Считаю, что каждый должен делать все для того, чтобы помочь своей стране в эту трудную минуту. Те, кто умеют воевать – воюют. Те, кто умеет что-либо другое собирают, например, средства для нашей страны. Если кто-то может - он должен это делать. Ради Украины, ради украинцев и нашей свободы», – сказал Виктор Цыганков.

«Динамо» сыграло уже два благотворительных матча – с «Легией» (3:1) в Варшаве и с «Галатасараем» (3:1) в Стамбуле.