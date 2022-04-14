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Тренер Бенфики: «Грустно, что не смогли победить, но мы сыграли хорошо»

Лиссабонский клуб выбыл из Лиги чемпионов

  • 14.04.2022 06:02
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Тренер Бенфики: «Грустно, что не смогли победить, но мы сыграли хорошо»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо и футболисты лиссабонского клуба прокомментировали результативную ничью с «Ливерпулем», после которой «орлы» покинули Лигу чемпионов:

«Знали, что нам предстоит трудная миссия против одной из лучших команд в мире. Мы всегда должны быть лучшей версией себя. Это был отличный европейский вечер футбола против замечательной команды. Конечно, нам грустно, что мы не смогли победить, но команда сыграла хорошо», - сказал Верисимо.

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо:

«Мы провели хороший сезон в Лиге чемпионов. Это было трудное противостояние, но мы боролись как могли за клуб и болельщиков. Мы провели здесь очень хороший матч».

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш:

«Просто фантастика, что я впервые забил в Лиге чемпионов, но все мы разочарованы. Все закончилось для нас вылетом из турнира, но это было замечательное приключение».

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес:

«Бенфика» - отличная команда, которая может достигать большего. Здесь трудно играть, не все приезжают сюда и делают то, что мы сделали. Поздравляю «Ливерпуль», мы сделали все возможное. Этот сезон был невероятным [для меня], но мои товарищи по команде заслужили похвалу. Сегодня мы показали, что "Бенфика" большой клуб. Мы все оставили на поле. Добились ничьей, этого не хватило, чтобы пройти дальше, но мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами».

Источник — УЕФА

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