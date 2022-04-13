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Ливерпуль
3 : 3
Бенфика
13.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Яремчука не спас Бенфику. Ливерпуль вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Украинец отыграл весь второй тайм и забил гол

  • 13.04.2022 23:55
  • 2398 просмотров
  • 1 комментарий
Гол Яремчука не спас Бенфику. Ливерпуль вышел в полуфинал Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» после поражения от «Ливерпуля» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов не сумела справиться с Красными и в ответном поединке.

Команды сыграли в яркую ничью 3:3, что вывело в полуфинал команду Юргена Клоппа.

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук отыграл полный второй тайм и на 73-й минуте оформил свой третий гол в нынешней Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Четвертьфинал

Ливерпуль - Бенфика 3:3 (первый матч 3:1)
Голы: Конате, 21, Фирмино, 56, 65 - Рамос, 32, Яремчук, 73, Нуньес, 82

Ливерпуль: Алиссон, Гомес, Матип, Конате, Цимикас, Милнер (Алькантара, 58), Хендерсон (Фабиньо, 58), Кейта, Диас (Мане, 66), Жота (Салах, 57), Фирмино (Ориги, 90)

Бенфика: Влаходимос, Жуниор, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Таарабт (Жоау Мариу, 66), Вайгль, Эвертон (Алмейда, 90), Рамос (Бернардо, 78), Гонсалвеш (Яремчук, 46), Нуньес

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
73' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
65' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
55' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
32' ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
21' ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    Andy_P, 14.04.2022 00:12
    0
    Жаль, отскочили печёночные
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