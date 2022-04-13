Гол Яремчука не спас Бенфику. Ливерпуль вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Бенфика» после поражения от «Ливерпуля» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов не сумела справиться с Красными и в ответном поединке.
Команды сыграли в яркую ничью 3:3, что вывело в полуфинал команду Юргена Клоппа.
Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук отыграл полный второй тайм и на 73-й минуте оформил свой третий гол в нынешней Лиге чемпионов.
Лига чемпионов. Четвертьфинал
Ливерпуль - Бенфика 3:3 (первый матч 3:1)
Голы: Конате, 21, Фирмино, 56, 65 - Рамос, 32, Яремчук, 73, Нуньес, 82
Ливерпуль: Алиссон, Гомес, Матип, Конате, Цимикас, Милнер (Алькантара, 58), Хендерсон (Фабиньо, 58), Кейта, Диас (Мане, 66), Жота (Салах, 57), Фирмино (Ориги, 90)
Бенфика: Влаходимос, Жуниор, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Таарабт (Жоау Мариу, 66), Вайгль, Эвертон (Алмейда, 90), Рамос (Бернардо, 78), Гонсалвеш (Яремчук, 46), Нуньес
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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