Гол Яремчука не спас Бенфику. Ливерпуль вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Бенфика» после поражения от «Ливерпуля» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов не сумела справиться с Красными и в ответном поединке.

Команды сыграли в яркую ничью 3:3, что вывело в полуфинал команду Юргена Клоппа.

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук отыграл полный второй тайм и на 73-й минуте оформил свой третий гол в нынешней Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Четвертьфинал

Ливерпуль - Бенфика 3:3 (первый матч 3:1)

Голы: Конате, 21, Фирмино, 56, 65 - Рамос, 32, Яремчук, 73, Нуньес, 82

Ливерпуль: Алиссон, Гомес, Матип, Конате, Цимикас, Милнер (Алькантара, 58), Хендерсон (Фабиньо, 58), Кейта, Диас (Мане, 66), Жота (Салах, 57), Фирмино (Ориги, 90)

Бенфика: Влаходимос, Жуниор, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Таарабт (Жоау Мариу, 66), Вайгль, Эвертон (Алмейда, 90), Рамос (Бернардо, 78), Гонсалвеш (Яремчук, 46), Нуньес