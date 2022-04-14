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Ливерпуль
3 : 3
Бенфика
13.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Бенфика – 3:3. Мастерский гол Яремчука. Видео голов, обзор игры

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лига чемпионов

  • 14.04.2022 00:25
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Ливерпуль – Бенфика – 3:3. Мастерский гол Яремчука. Видео голов, обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Бенфика» на «Энфилде» сыграли вничью (3:3).

Голами в составе английской команды отметились Ибраима Конате и Роберто Фирмино, оформивший дубль. За португальский клуб забили Гонсалу Рамуш, украинец Роман Яремчук и Дарвин Нуньес.

Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля» и по сумме двух матчей в полуфинал вышел английский клуб, где сыграет с «Вильярреалом».

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала, ответный матч, 13 апреля

Ливерпуль (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:3 (первый матч – 3:1)

Голы: Конате, 21 (1:0). Рамуш, 32 (1:1). Роберто Фирмино, 55 (2:1). Роберто Фирмино, 65 (3:1). Яремчук, 73 (3:2). Нуньес, 82 (3:3)

Ливерпуль: Алиссон, Конате, Гомес, Цимикас, Матип, Милнер (Фабинью, 57), Кейта, Хендерсон (Тиагу Алькантара, 57), Диас (Мане, 66), Роберто Фирмино (Ориги, 90+1), Диогу Жота (Салах, 57)

Бенфика: Влаходимос, Жилберту (Жил Диаш, 90+1), Гримальдо, Вертонген, Гонсалвеш (Яремчук, 46), Отаменди, Эвертон (Андре Алмейда, 90+1), Вайгль, Таарабт (Жоау Мариу, 66), Нуньес, Рамуш (Паулу Бернарду, 78)

Судья: Гезюбюйюк (Нидерланды)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Конате, 21 мин.

ГОЛ! 1:1. Гонсалу Рамуш, 32 мин.

ГОЛ! 2:1. Роберто Фирмино, 55 мин.

ГОЛ! 3:1. Роберто Фирмино, 65 мин.

ГОЛ! 3:2. Роман Яремчук, 73 мин.

ГОЛ! 3:3. Дарвин Нуньес, 82 мин.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
73' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
65' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
55' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
32' ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
21' ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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