В ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Бенфика» на «Энфилде» сыграли вничью (3:3).
Голами в составе английской команды отметились Ибраима Конате и Роберто Фирмино, оформивший дубль. За португальский клуб забили Гонсалу Рамуш, украинец Роман Яремчук и Дарвин Нуньес.
Первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля» и по сумме двух матчей в полуфинал вышел английский клуб, где сыграет с «Вильярреалом».
Лига чемпионов 2021/22
1/4 финала, ответный матч, 13 апреля
Ливерпуль (Англия) – Бенфика (Португалия) – 3:3 (первый матч – 3:1)
Голы: Конате, 21 (1:0). Рамуш, 32 (1:1). Роберто Фирмино, 55 (2:1). Роберто Фирмино, 65 (3:1). Яремчук, 73 (3:2). Нуньес, 82 (3:3)
Ливерпуль: Алиссон, Конате, Гомес, Цимикас, Матип, Милнер (Фабинью, 57), Кейта, Хендерсон (Тиагу Алькантара, 57), Диас (Мане, 66), Роберто Фирмино (Ориги, 90+1), Диогу Жота (Салах, 57)
Бенфика: Влаходимос, Жилберту (Жил Диаш, 90+1), Гримальдо, Вертонген, Гонсалвеш (Яремчук, 46), Отаменди, Эвертон (Андре Алмейда, 90+1), Вайгль, Таарабт (Жоау Мариу, 66), Нуньес, Рамуш (Паулу Бернарду, 78)
Судья: Гезюбюйюк (Нидерланды)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Конате, 21 мин.
ГОЛ! 1:1. Гонсалу Рамуш, 32 мин.
ГОЛ! 2:1. Роберто Фирмино, 55 мин.
ГОЛ! 3:1. Роберто Фирмино, 65 мин.
ГОЛ! 3:2. Роман Яремчук, 73 мин.
ГОЛ! 3:3. Дарвин Нуньес, 82 мин.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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