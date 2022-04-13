13 апреля в 22:00 пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Бенфика».
В первой игре, которая прошла неделю назад, на выезде победил английский клуб (3:1).
Украинский форвард команды гостей Роман Яремчук заявлен в запасе.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Ливерпуль – Бенфика. Яремчук в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
⭐ 𝑻𝑬𝑨𝑴 𝑵𝑬𝑾𝑺 ⭐— Liverpool FC (@LFC) April 13, 2022
The Reds to face @SLBenfica tonight! #UCL | #LIVSLB
💺 Subs: Helton, Valentino, Morato, Pedro Álvaro, André Almeida, Meïte, Paulo Bernardo, João Mário, Nemanja, Gil Dias, Seferovic e Yaremchuk.— SL Benfica (@slbenfica_en) April 13, 2022
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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