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3 : 2
Бенфика
75’   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Бенфика. Яремчук в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 22:00 трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 13.04.2022 21:55
  • 4665 просмотров
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Ливерпуль – Бенфика. Яремчук в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля в 22:00 пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Бенфика».

В первой игре, которая прошла неделю назад, на выезде победил английский клуб (3:1).

Украинский форвард команды гостей Роман Яремчук заявлен в запасе.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ливерпуль – Бенфика. Яремчук в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча
73' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Бенфика).
65' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
55' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
32' ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
21' ГОЛ ! Мяч забил Ибраима Конате (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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