Юрген КЛОПП: «Сыграли не совсем так, как хотели, но это совершенно неважно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результативную ничью мерсисайдцев с «Бенфикой» и выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Бенфика» наиграла на три гола. Мы могли забить больше. При счете 3:1 все, включая меня, подумали, что дело сделано. А «Бенфика» продолжила биться. Эта команда заслуживает уважения. Если я однажды не буду рад в день выхода в полуфинал Лиги чемпионов, дайте мне пинок под зад. Сыграли не совсем так, как хотели, но это совершенно неважно. Мы прошли дальше, и это главное.

Я никогда не воспринимаю такие матчи как должное. Впереди трудное противостояние с «Вильяреалом». Это полуфинал Лиги чемпионов. Он не может быть простым. Я смотрел матч «Вильяреала» прошлым вечером. Должен сказать, что это было впечатляюще. Команда, которая выбила «Ювентус» и «Баварию», заслуживает играть в полуфинале. Дайте мне время, и мы будем готовы».

Встречу также прокомментировал форвард «Ливерпуля» Диогу Жота:

«Мы старались играть на максимуме, как и всегда. Они забили из ничего, но на каком-то этапе мы вели 6:2 и, возможно, расслабились, когда нам не стоило этого делать. Но главное, что мы прошли дальше. У нас есть страсть. Мы продолжаем сражаться в трех турнирах. Мы ротируем состав, так что все чувствуют себя вовлеченными. В субботу матч с "Манчестер Сити" (в Кубке Англии)».

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон:

«Хотели сыграть лучше, но мы здорово начали. Могли забить больше голов в первом тайме. Мы неплохо справились со своей задачей, но разочарованы пропущенными мячами. Знали, что будет непросто. Хотели сыграть на максимуме и прошли дальше, что самое главное. «Вильярреал»? Они прошли сильных соперников. У них очень хорошая команда, и нас ждет трудное противостояние. Надо готовиться к тому, чтобы отдать все силы. Надеюсь, нам удастся выйти в финал».