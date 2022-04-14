Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Юрген КЛОПП: «Сыграли не совсем так, как хотели, но это совершенно неважно»

Реакция главного тренера и игроков «Ливерпуля» на выход в полуфинал Лиги чемпионов

  • 14.04.2022 04:53
  • 110 просмотров
  • 0 комментариев
Юрген КЛОПП: «Сыграли не совсем так, как хотели, но это совершенно неважно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результативную ничью мерсисайдцев с «Бенфикой» и выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Бенфика» наиграла на три гола. Мы могли забить больше. При счете 3:1 все, включая меня, подумали, что дело сделано. А «Бенфика» продолжила биться. Эта команда заслуживает уважения. Если я однажды не буду рад в день выхода в полуфинал Лиги чемпионов, дайте мне пинок под зад. Сыграли не совсем так, как хотели, но это совершенно неважно. Мы прошли дальше, и это главное.

Я никогда не воспринимаю такие матчи как должное. Впереди трудное противостояние с «Вильяреалом». Это полуфинал Лиги чемпионов. Он не может быть простым. Я смотрел матч «Вильяреала» прошлым вечером. Должен сказать, что это было впечатляюще. Команда, которая выбила «Ювентус» и «Баварию», заслуживает играть в полуфинале. Дайте мне время, и мы будем готовы».

Встречу также прокомментировал форвард «Ливерпуля» Диогу Жота:

«Мы старались играть на максимуме, как и всегда. Они забили из ничего, но на каком-то этапе мы вели 6:2 и, возможно, расслабились, когда нам не стоило этого делать. Но главное, что мы прошли дальше. У нас есть страсть. Мы продолжаем сражаться в трех турнирах. Мы ротируем состав, так что все чувствуют себя вовлеченными. В субботу матч с "Манчестер Сити" (в Кубке Англии)».

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон:

«Хотели сыграть лучше, но мы здорово начали. Могли забить больше голов в первом тайме. Мы неплохо справились со своей задачей, но разочарованы пропущенными мячами. Знали, что будет непросто. Хотели сыграть на максимуме и прошли дальше, что самое главное. «Вильярреал»? Они прошли сильных соперников. У них очень хорошая команда, и нас ждет трудное противостояние. Надо готовиться к тому, чтобы отдать все силы. Надеюсь, нам удастся выйти в финал».

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности